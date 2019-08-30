Директор "Ленкома" заявил, что Марк Захаров может не приехать на сбор труппы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Художественный руководитель театра "Ленком", народный артист СССР Марк Захаров, госпитализированный 20 августа в Москве с воспалением легких, вряд ли придет на сбор труппы 3 сентября, так как до сих пор находится в больнице. Об этом сообщил в пятницу ТАСС директор театра Марк Варшавер.

"Конечно, Марк Анатольевич еще слабенький. Главный врач уверяет, что потребуется минимум еще неделька для полного восстановления, а дальше, как говорят врачи, Захаров сможет продолжить работу. Но присутствовать на сборе труппы, объявленном на 3 сентября, он вряд ли сможет", - сказал Варшавер.

При этом он отметил, что в театре "надежды не теряют". "Мы еще повоюем [с врачами]. Может быть, Марка Анатольевича и выпишут из больницы [пораньше]. Конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы он вышел здоровеньким, вернулся в театр и продолжил репетиции спектакля "Капкан" по произведениям Владимира Сорокина", - добавил собеседник агентства.

Варшавер проинформировал, что выпуск нового спектакля Захарова назначен на первую декаду ноября. "В общем, мы настроены оптимистично. Таких режиссеров, как Марк Захаров, больше нет. Дай бог, чтобы он активно поработал как минимум до 100 лет", - сказал директор театра.

Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. В 1973 году он был назначен худруком Московского театра им. Ленинского комсомола (с 1990 года - театр "Ленком"). С тех пор за 45 лет им поставлено более 40 спектаклей, в числе которых "Тиль", "Юнона и Авось", "Три девушки в голубом", "Поминальная молитва", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Шут Балакирев", "Вишневый сад", "Женитьба", "Пер Гюнт". Среди его кинорежиссерских работ "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Формула любви".