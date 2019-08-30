Медведев в Астрахани ознакомился с процессом водоочистки на "Астрводоканале"

АСТРАХАНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в Астрахани ознакомился с процессом водоочистки на предприятии "Астрводоканал". Глава правительства прибыл на территорию предприятия за рулем внедорожника Mercedes. Во время осмотра его сопровождали вице-премьер Максим Акимов, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев и врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин.

О работе предприятия гостям рассказывал помощник губернатора Михаил Богомолов, ранее занимавший пост начальника управления канализации "Мосводоканала". Он, в частности, рассказал об устаревшем оборудовании очистных сооружений и необходимости их модернизации. Так, по его словам, здесь необходимо поменять аэрационную систему, установить приборы учета для контроля показателей качества воды и произвести ряд других изменений.

Врио губернатора отметил, что предприятие нуждается в модернизации, однако этот проект не попал в федеральный проект "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология".

"Мы бы очень рассчитывали на включение его в проект", - сказал Бабушкин. Министр Якушев добавил, что в городе действуют четыре предприятия водоочистки, однако в федеральный проект вошли только два.

"Давайте сегодня об этом на совещании поговорим, посмотрим. Очевидно, что объект работает, и это хорошо, но объект старый, а это уже не очень хорошо, - ответил Медведев. - По всей Волге нам очень много придется всего делать, мы на совещании об этом поговорим. Но, тем не менее, надо смотреть и начинать, естественно, с того, где хуже (состояние)".

Южные очистные сооружения канализации "Астрводоканал" расположены в Советском районе Астрахани, на берегу рек Волга и Царев, предназначены для очистки бытовых и близких к ним по составу промышленных сточных вод. В состав комплекса входят приемная камера, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактные резервуары. Очищенные сточные воды сбрасываются в реку Волга по трубопроводу диаметром 1400 мм. Очистные сооружения обслуживают два района Астрахани, где проживают порядка 210 тыс. человек.

Комплекс введен в эксплуатацию в 1968 году с проектной производительностью 36 тыс. куб. м/сутки. В 1974 году производительность объекта после реконструкции увеличена до 100 тыс. куб. м/сутки. В апреле 2012 года в эксплуатацию была введена станция ультрафиолетового обеззараживания сточных вод. Однако применяемые в настоящее время технологии очистки сточных вод не позволяют очищать их до нормативных показателей.