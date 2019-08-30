Общественники возьмут контроль над тратой средств при реновации Курска к 1000-летию

КУРСК, 30 августа. /ТАСС/. Общественный совет, куда войдут жители Курской области, в том числе историки, экологи, займутся контролем за расходованием средств при реализации проекта по реновации исторического центра Курска к 1000-летию города, сообщил в пятницу врио главы региона Роман Старовойт, подводя итоги архитектурного конкурса.

Старовойт рассказал 28 августа на встрече с президентом России Владимиром Путиным о подготовке к празднованию 1000-летия Курска, которое гости и жители региона отметят в 2032 году. Одним из масштабных мероприятий, приуроченных к празднованию юбилейной даты, станет реновация исторического центра Курска, которая затронет территорию более чем в 30 гектаров. Для создания концепции по восстановлению историко-культурного облика центра города в декабре 2018 года был объявлен конкурс.

"Будут использованы дополнительные средства федерального бюджета, необходимо будет дополнительно рассмотреть возможность финансирования строительства объектов из регионального бюджета. Часть проектов будет реализована на принципах государственно-частного партнерства, и наша с вами задача будет обеспечить эффективное использование этих финансов. Сегодня я озвучил предложение, которое было поддержано - создать общественный совет контроля по реализации этого проекта, куда бы вошли лидеры общественного мнения, экологи, наши историки, которые бы не только дополнительно следили за использованием финансовых средств, но и высказывали свою позицию по тем или иным инженерным решениям", - сказал Старовойт, подводя итоги архитектурного конкурса.

Жюри конкурса, в состав которого вошли историки, краеведы и архитекторы, среди 35 проектов, представленных специалистами из разных регионов России, в пятницу определили победителей. Ими стали курские архитекторы Михаил Заутренников и Кирилл Будыкин - их проект, а также ряд предложений других участников составят итоговую концепцию реновации исторического центра Курска. Прежде всего, масштабное преобразование коснется территории, где находился Курский кремль - в настоящее время на этом месте располагаются Знаменский собор и Воскресенская церковь. На этой же территории, а также в районе прилегающего квартала планируется разместить картинную галерею, краеведческий музей, театр Юного зрителя.

"Это уникальный конкурс, уверена, что каждый субъект России должен взять себе на вооружение проведение таких конкурсов. Та инициатива бизнеса и власти по проведению конкурса архитектурных концепций, которая родилась в декабре месяце, переродилась в по-настоящему народное движение. Я абсолютно убеждена в том, что ни федеральные власти, ни региональные власти в одиночку, даже с бизнесом, с этим не справятся", - добавила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.