Детский омбудсмен Ставрополья: продление каникул увеличит учебную нагрузку на школьников

ПЯТИГОРСК, 30 августа. /ТАСС/. Продление школьных каникул до 1 октября приведет к увеличению нагрузки на детей в течение учебного года. Для разгрузки учеников следует не продлевать летний отдых, а перейти с существующей шестидневной системы обучения в школах на пятидневную, считает уполномоченная по правам ребенка в Ставропольском крае Светлана Адаменко.

В СМИ ранее появилась информация о том, что депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. Как отмечается, он обратился с инициативой к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой.

"Три месяца максимального отдыха для детей с предоставлением услуг оздоровления и отдыха, <...> этого более чем достаточно. Тогда это плодотворно, если будут предоставлены детям организованные формы отдыха, чтобы они не болтались по улице. Если начнем с октября учиться, тогда в учебном году придется на семидневку переходить", - сказала ТАСС в пятницу Адаменко.

По ее словам, лучше перевести обучение в школах на пятидневку. "Сейчас, в основном, в школах, особенно в Ставропольском крае, у детей шестидневная система обучения. У родителей два выходных, а у наших маленьких граждан почему-то один выходной, и тот бывает занят в кружках или на занятиях", - отметила собеседница агентства.

Она добавила, что школьные стандарты необходимо пересмотреть, учитывая пятидневку. "Сегодня нужно построить так стандарты и программы школьные, чтобы они укладывались в пять дней, по крайней мере для начальной школы. Главное, так рассчитать эти пять дней, чтобы все поставленные задачи по стандартам и задачам уместились в это время. Мы должны сегодня подумать над нагрузкой детей, над загруженностью учителей. Надеюсь, в скором времени к этому придем", - сказала Адаменко, отметив, что это позволит увеличить время для общения между детьми и родителями.