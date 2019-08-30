Выставка работ симпозиума "Аланика" открылась во Владикавказе

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 августа. /ТАСС/. Заключительная выставка работ художников, работавших на двенадцатом международном художественном симпозиуме "Аланика", открылась во Владикавказе, сообщила на церемонии открытия выставки директор Северо-Кавказского филиала государственного центра современного искусства в составе "РОСИЗО" Галина Табиева.

"Сегодня мы открываем итоговую выставку симпозиума "Аланика". Художники создавали эти работы 15 дней", - сказала Тебиева.

Она отметила, что "Аланика" с каждым годом собирает все больше зрителей. Участниками симпозиума стали 24 человека. Среди участников представители Москвы, Новосибирска, Махачкалы, Баку, Перми, Киева, Вильнюса, Воронежа, Грозного, Нальчика.

"Аланика уже плотно вошла в культурную жизнь нашей республики, и я надеюсь, что и в этот раз это будет нечто грандиозное и запоминающееся. Благодарю всех организаторов и всех наших гостей", - сказал министр культуры Северной Осетии Эльбрус Кубалов.

Начавшийся в 2007 году как пленэр, симпозиум при поддержке Министерства культуры РФ превратился в форум искусства. За прошедшие годы участниками "Аланики" стали художники из 22 стран. В 2018 году, впервые за 12-летнюю историю, симпозиум был отменен из-за финансовых трудностей. "Аланика" - дважды номинант премии "Инновация" в номинации "Региональный проект современного искусства", лауреат премии Сергея Курехина (2017 год), лауреат Третьяковской премии в специальной номинации "Нереализовавшийся проект" (2018 год).

В 2019 году симпозиум "Аланика" продлится с 15 августа по 30 сентября. Программа включает творческие встречи, лекции и семинары, мастер-классы, минифестиваль, перформанс и концерт.