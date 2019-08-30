Врио главы Ингушетии объявил о старте конкурса управленческих кадров

МАГАС, 30 августа. /ТАСС/. Врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов объявил конкурс управленческих кадров "Ингушетия - курс на обновление", участники которого будут претендовать на должности вице-премьера региона, министров и их заместителей. Об этом он сообщил в пятницу журналистам.

"Ингушетия - курс на обновление" предполагает подбор кадров через кадровый конкурс, который будет проводиться под эгидой Российской академии наук. Подбор кадров будет вестись на такие должности: начиная с одного вице-премьера, одного или двух министров, нескольких замов. В целом, мы будем давать дорогу молодым людям", - отметил Калиматов.

По его словам, в первую очередь будут оцениваться профессионализм, менеджерские навыки и лидерские качества участников. "Нас поддерживает и Администрация президента РФ, они нам очень серьезно в этих вопросах помогают. У каждого будет возможность проявить себя, но это все зависит от его потенциала, знаний - комиссия уже будет объективно подходить и определять, кто выиграет", - сказал врио главы Ингушетии, добавив, что конкурс будет открытым и прозрачным.

Ранее Калиматов, который возглавил республику в конце июня после отставки Юнус-Бека Евкурова, принял отставки по собственному желанию главы министерства экономики, промышленности, торговли и туризма Тамерлана Вышегурова, секретаря Совета безопасности Ингушетии Ахмеда Дзейтова, постоянного представителя региона при президенте РФ Алихана Цечоева, министров образования и финансов Ингушетии Юсупа Костоева и Бекхана Оздоева. Кроме того, Калиматов в июле подписал указ об отставке первого заместителя председателя правительства республики Багаудина Оздоева.

В конце июня президент РФ Владимир Путин принял отставку возглавлявшего регион с 2008 года 55-летнего Евкурова, который обратился с просьбой о досрочном сложении полномочий. Президент подписал указ о назначении врио главы республики 60-летнего экс-прокурора региона Калиматова, возглавлявшего ранее управление Росприроднадзора по Самарской области.