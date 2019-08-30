Единороссы четко определят правила сохранения детских пособий при неполном рабочем дне

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. "Единая Россия" в осеннюю сессию проработает и внесет законопроект, который установит четкие и прозрачные условия сохранения пособия по уходу за ребенком при выходе одного из родителей на работу на неполный рабочий день. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба партии со ссылкой на первого заместителя секретаря генерального совета партии, депутата Госдумы Ольгу Баталину.

"В "Единой России" обратили внимание на несовершенство существующей нормативно-правовой базы, из-за чего возможна неоднозначная трактовка оснований для прекращения выплаты пособия по уходу за ребенком при выходе на работу на неполный трудовой день. Партия предлагает установить прозрачные критерии, которые позволят гражданам четко понять: сохранится ли за ними право на получение детского пособия при такой форме организации труда. "Единая Россия" проработает и внесет в Госдуму в осеннюю сессию соответствующие поправки", - цитирует Баталину пресс-служба.

Она подчеркнула, что "при установлении данных критериев не должно оставаться пространства для злоупотреблений". "Недопустимы ситуации, когда, к примеру, работающий 30 часов в неделю родитель лишается детского пособия. Также особо предприимчивые граждане не должны работать на 0,99 ставки при сохранении выплаты от государства", - считает Баталина.

В настоящее время, по ее словам, родители, получающие пособие по уходу за ребенком, нередко сталкиваются с ситуациями, когда выход на неполный рабочий день влечет отмену установленных законом выплат. "Это происходит в том числе потому, что в нормативно-правовых актах не прописано, какое количество рабочих часов в день/неделю/месяц позволяет судить о том, что родители большую часть времени занимаются не уходом за ребенком, а посвящают трудовой деятельности. В связи с этим в Фонде социального страхования могут прекратить выплату детских пособий, посчитав, что уходу за ребенком уделяется недостаточно времени - четких параметров не существует", - констатировала депутат.