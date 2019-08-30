Неизвестный закрасил размещенную в баре Екатеринбурга копию работы Покраса Лампаса

"Вчера разместили, а сегодня пришел человек и закрасил. В принципе, в чем-то похоже стало на [испорченный коммунальщиками] оригинал. Собираемся пригласить художника, чтобы он восстановил работу. Либо дождаться приезда Покраса Лампаса, когда он приедет восстанавливать оригинал, и попросить его восстановить и нашу работу", - сказал Кексин.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Неизвестный посетитель испортил копию арт-объекта Покраса Лампаса "Фрагмент манифеста Малевича", размещенную в баре "Огонек". Копия работы будет восстановлена в ближайшее время, сообщил ТАСС совладелец бара Евгений Кексин.

Совладелец заведения добавил, что обращаться в полицию не планирует. "Он был в кепке и не отразился ни на одной нашей камере [наблюдения], официант его лицо тоже толком не разглядела. Не будем тратить на это силы и деньги", - пояснил Кексин.

Площадь работы Покраса Лампаса, созданной на фестивале Stenograffia на площади Первой пятилетки на Уралмаше в Екатеринбурге, составляет более 6,5 тыс. кв. м, на ней отражен отрывок из манифеста Казимира Малевича, вписанный в супрематический крест. В работе использовались красный, черный и серебряно-серый цвета. Граффити было закончено 8 июля, работы были согласованы с мэрией Екатеринбурга.

Коммунальные службы Екатеринбурга 19 июля начали класть асфальт поверх рисунка Лампаса, позже работы были приостановлены. Повреждена примерно одна десятая часть граффити, она залита гудроном.

Недовольные изображением креста в работе Покраса Лампаса жители Екатеринбурга 25 августа вышли на пикет, на котором некоторые люди начали угрожать организаторам и авторам работы. Организаторы фестиваля Stenograffia совместно с художником решили отложить запланированный на 26 августа приезд Лампаса для восстановления арт-объекта, чтобы разрешить конфликтную ситуацию. После диалога с участием властей стало известно, что Покрас Лампас готов отказаться от изображения супрематического креста в работе.