Летняя студенческая школа завершилась на Соловках

АРХАНГЕЛЬСК, 30 августа. /ТАСС/. Летняя студенческая школа завершилась в пятницу на Соловецких островах, в ней принимали участие студенты Северного Арктического федерального университета (Архангельск), Высшей школы экономики из Москвы и кампуса ВШЭ из Санкт-Петербурга. Как сообщила ТАСС руководитель проекта, заместитель директора интеллектуального центра - научной библиотеки САФУ Светлана Тюкина, участники разработали проекты, которые будут предложены Соловецкому муниципалитету и Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

"Завершилась летняя студенческая школа на Соловках. Сегодня у нас была защита проектов, и сразу все сразу с сумками побежали на катер, потому что перенесли рейс на более раннее время из-за тумана. Удалось выполнить все запланированные работы, некоторые проекты будут представлены Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага и муниципалитету для возможного использования", - сказала Тюкина.

Как отметила Тюкина, в этом году участникам школы очень повезло с погодой. Когда в Архангельске было плюс 7 градусов и дождь, на Соловках была солнечная погода и почти плюс 20. "Некоторые даже смогли искупаться, что очень редко возможно в это время, - добавила собеседница агентства. - А сегодня в 7 утра Соловки накрыл густой туман, это было очень красиво. Нашим участникам удалось увидеть совершенно разные Соловки".

Будущее Соловков

Впервые в рамках школы прошла социотехническая игра, участники которой должны были предложить варианты развития архипелага до 2040 года. При этом нужно было соблюсти баланс между антропогенным воздействием и сохранением природы островов.

"Ребята фантазировали, создавали проекты, а организаторы игры постоянно меняли вводные, - рассказала руководитель школы. - Например, вводные могли быть: условно "Газпром" построил яхт-клуб - они должны были просчитать, какое это окажет влияние. Или: частный бизнес построил гостиницу на 5 тыс. мест, что с этим делать: воздушные акведуки, деревянные мосточки, чтобы снизить антропогенную нагрузку. Или, чтобы в гостинице жить, нужно заниматься спортом, чтобы самим вырабатывать электроэнергию".

Команды также предложили создать образовательные проекты, ввести раздельный сбор мусора, запретить пластиковую упаковку, использовать альтернативную энергию, возродить сообщение по морю между Архангельском и Соловками и проводить Соловецкую регату на поморских кочах (старинные парусные суда). Группа студентов-энергетиков по итогам школы готовит комплексное предложение в муниципалитет и фонд по использованию возобновляемых источников энергии.

Данные группы, которая занималась уточнением уникальной культурной ценности Соловков, будут представлены в октябре на международной конференции ИКАМОС (IKAMOS, Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест) в Марокко.

Историко-культурный ансамбль Соловецких островов внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, но в ходе школы ее участники вместе с экспертами, в том числе ИКАМОС, обсудили вопрос природного наследия архипелага. "Соловки вошли в список ЮНЕСКО по номинации "культурное наследие", там не номинировано природное наследие. Многие эксперты говорят, что нужна корректировка номинации, это вопрос, который обсуждался, - отметила Тюкина. - Важно осмыслить и сохранять и нематериальное наследие".

Виртуальные туры и не только

Студенты IT-направления уже сегодня представили пилотный проект виртуального тура по выставке, посвященной соловецким юнгам Соловецкого музея-заповедника. Они будут его дорабатывать, наполнять экспонатами и 1 ноября представят окончательный вариант на открытии совместной выставки музея-заповедника и областного краеведческого музея в Архангельском Гостином дворе. Группа музея истории САФУ сделала проект виртуальной выставки о преподавателях и студентах, которые находились в Соловецком лагере особого назначения. Уже готов макет сайта, его презентация состоится 30 октября в день памяти жертв политических репрессий в Архангельске, а в музее истории САФУ будет открыт выставочный проект.

Студенты начали разрабатывать и новые экскурсии на самом архипелаге. На Соловках есть историческая дорога, которая ведет в поселок Реболда - сейчас это сезонный поселок заготовителей водорослей - и узкоколейная железная дорога времен ГУЛАГа. "Они готовят предложения для фонда развития и сохранения Соловецкого архипелага по использованию и восстановлению узкоколейки, как ее можно музеефицировать, сохранять, какое возможно экскурсионное сопровождение, - рассказала Тюкина. - А дорога на Реболду является историческим памятником, на ней нельзя использовать транспорт. Но она не является объектом показа. Ребята предлагают разработать пешие и велосипедные экскурсии".

Группа педагогов-физиков тоже готова совместно с музеем-заповедником разработать маршруты по монастырским сооружениям как объектам инженерной истории. Пока они продолжают создавать интерактивные уроки для школьников, в этом году они будут посвящены, например, системе каналов и соловецкой электростанции, которая существовала сто лет назад.

Человек на Соловках

Впервые в этом году участники школы проводили исследования воды на архипелаге. На месте экологи смотрели первичные исследования, смотрели внешние характеристики, а более глубокое изучение будет проводиться в лаборатории в Архангельске. У этой группы было больше всего оборудования, в том числе морозильные установки. "Экологи собирали пробы воды, они отправляли каждые два-три дня замороженные образцы на большую землю, потому что вода требует к себе особого отношения", - отметила собеседница агентства.

Группа социологов работала по проекту "Человек и место", в рамках которого студенты проводили опросы местных жителей, как они воспринимают уникальность Соловков. Социологи провели около 30 интервью с местными жителями, они задавали вопросы: чувствуют ли местные жители особость или уникальность места, есть ли у них необходимость и желание знакомиться с результатами научных исследований на Соловках, есть ли проблемные или конфликтные зоны. По словам Тюкиной, интервью получились большие, результаты будут обрабатываться в Архангельске.

Отдельный проект был посвящен музыке Соловков, начиная от народной музыки и особенностей песнопений старообрядцев до специфики музыки лагерного периода и современной песни.

Кроме лекций и практики, студенты и преподаватели успели познакомиться с архипелагом на экскурсиях и поучиться мезенской и пермогорской росписи, каллиграфии, росписи козуль, созданию изразцов в ходе мастер-классов. Итоговая защита проектов пройдет в Архангельске 2 ноября.