Сосудистый центр в КБР закупил по нацпроекту комплекс УЗИ экспертного класса

НАЛЬЧИК, 30 августа. /ТАСС/. Сосудистый центр в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) закупил по национальному проекту "Здравоохранение" диагностический комплекс УЗИ экспертного класса для проведения исследований сосудов. Об этом в пятницу сообщается на сайте правительства республики.

"В рамках реализации нацпроекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в региональный сосудистый центр РКБ закуплен диагностический комплекс УЗИ экспертного класса с возможностью исследования брахиоцефальных сосудов, аорты, нижней полой вены, выполнения транскраниальных исследований, трансторакальной и чрезпищеводной эхокардиографии", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, новое оборудование позволит расширить спектр обследований, более оперативно и точно ставить диагнозы.

Федеральная сосудистая программа реализуется в Кабардино-Балкарии с 2013 года. В рамках программы открыт региональный сосудистый центр и два первичных сосудистых отделения, оснащенных новым медицинским оборудованием, которое сейчас обновляется благодаря нацпроекту "Здравоохранение".

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.