Росмолодежь: в трех регионах России создадут круглогодичные центры для творческой молодежи

СТАВРОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Круглогодичные центры для творческой молодежи будут созданы в трех российских регионах в рамках проекта "Социальная активность". Об этом сообщил в пятницу заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Роман Камаев.

"Если все прошлые годы мы проводили "Тавриду" в два летних месяца, то в этом году она началась в мае и продлится до октября. В дальнейшем мы планируем создать там [в Крыму] круглогодичный центр для творческой молодежи различных направлений. Таких молодежных круглогодичных центров мы создаем три по федеральному проекту "Социальная активность", - сказал он, выступая на площадке первого Всероссийского молодежного форума развития территорий в Ставрополе.

Еще один центр, по его словам, будет находиться в Ставропольском крае. Он будет создан в Пятигорске, который ежегодно принимает Северо-Кавказский молодежный форум. "Регион уже занимается активно проектированием, проектная документация будет проходить экспертизу, со следующего года начнется строительство [центра] на горе Машук в Пятигорске", - отметил Камаев.

"Третий центр будет находиться в Подмосковье на базе "Сенеж". Там создана мастерская управления "Сенеж", она будет развиваться инфраструктурно", - добавил заместитель руководителя Росмолодежи.

Федеральный проект "Социальная активность" является одним из подразделов нацпроекта "Образование", который в РФ охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации нацпроекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Первый Всероссийский молодежный форум развития территорий проходит в Ставрополе с 29 августа по 31 августа в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Организаторами выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и правительство Ставропольского края.