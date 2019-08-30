В Ростовской области четыре школы вошли в сеть опорных для Российской академии наук

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Три школы в Ростове-на-Дону и одна школа в Таганроге вошли в сеть опорных для Российской академии наук (РАН), занятия в новом формате начнутся в них с сентября. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заместитель министра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.

"Четыре школы работающие, действующие, но в них уже новый статус РАН. Они получили этот статус ранее, но именно с первого сентября этого года они начнут реализовывать эти программы", - сказал Фатеев.

По его словам, для каждой школы будет разработана индивидуальная программа, которая будет зависеть от профиля учебного заведения. "В них будут подготовлены специальные программы для отдельных классов, где вместе с вузовскими учеными, вместе с представителями академии наук для ребят будут [организованы] новые формы исследовательской деятельности как внутри школы, так и на базе высших учебных заведений", - уточнил Фатеев.

Как пояснил представитель регионального ведомства, сейчас решается вопрос о получении дополнительного федерального финансирования. "Наверняка школы получат еще и дополнительные деньги - как на оборудование необходимое, так и на подготовку педагогов", - сказал Фатеев.

Ранее Минпросвещения, Российская академия наук и группа компаний "Просвещение" запустили проект по созданию опорных школ РАН. Всего в пилотном проекте примут участие 110 школ из 32 субъектов РФ. Список школ для экспериментальной программы был сформирован представителями РАН с учетом близости научных институтов, крупных федеральных и национальных исследовательских университетов. Опорные школы РАН начнут работу с 1 сентября.