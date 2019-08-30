Священный синод РПЦ установил день памяти литовских святых

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) установил день памяти всех святых, в земле Литовской просиявших, который будет отмечаться в июле. Журналы заседания Священного синода опубликованы в пятницу на сайте РПЦ.

"Определить Днем памяти всех святых, в земле Литовской просиявших, 13/26 июля, День памяти святых Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия", - постановил Священный синод.

Виленские мученики Антоний, Иоанн и Евстафий были христианами, которые претерпели истязания и были повешены в Великом княжестве Литовском во время правления великого князя Ольгерда в 40-х годах XIV века. Память Виленских мучеников почиталась в церкви уже в конце столетия. Мощи мучеников хранились в Виленском Свято-Духовом монастыре. В настоящее время день их памяти отмечается 13 июля (26 июля по новому стилю), в день, когда их мощи были возвращены из Москвы, куда они были эвакуированы в 1915 году из-за наступления немецких войск в Свято-Духов монастырь в Вильнюсе.

Священный синод РПЦ, согласно действующему уставу, является органом управления Русской православной церкви в период между архиерейскими соборами. Архиерейский собор - высший орган иерархического управления РПЦ. Заседание Священного синода в пятницу, которое стало 60-м за годы его патриаршества, возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В заседании принял участие митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.