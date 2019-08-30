Научная библиотека во Владикавказе оцифровала около 1 тыс. книг за три года

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 августа. /ТАСС/. Национальная научная библиотека в Северной Осетии оцифровала за три года около 1 тыс. редких книг, сообщила ТАСС в пятницу заместитель директора по краеведческой работе библиотеки Ирина Бибоева.

"Около тысячи книг мы оцифровали за эти годы", - отметила собеседница агентства, напомнив, что библиотека в 2016 году выиграла грант на планетарный сканер, позволяющий оцифровывать документы.

Библиотека в первую очередь занимается оцифровкой редких изданий осетинской литературы. Всего в фонде библиотеки около 1,3 млн книг, из них 35 тыс. в фонде прижизненной литературы осетинских классиков. Кроме того, в библиотеке есть редкая книга-великан размером метр на метр, которую также планируется оцифровать.

Ранее пресс-служба главы и правительства региона сообщила, что к 2024 году планируется оцифровать более 1600 памятников краеведческой осетинской литературы, изданных до 1945 года. Работы будут проводить в рамках нацпроекта "Культура".