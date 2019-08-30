Магистратура по фотонике откроется в госуниверситете Северной Осетии в 2020 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 августа. /ТАСС/. Северо-Осетинский госуниверситет им. Хетагурова (СОГУ) в 2020 году начнет набор в магистратуру по направлению "Фотоника". Об этом сообщила в пятницу ТАСС декан физико-технического факультета СОГУ Инга Тваури.

"Мы открываем магистратуру по направлению "Фотоника". Мы получили летом лицензию и со следующего учебного года, с 2020 года, мы объявляем набор на эту магистерскую программу", - сказала собеседница агентства.

Кроме того, по ее словам, в прошлом году совместно с Владикавказским научным центром РАН на базе вуза открылась базовая кафедра геофизического института. "Мы предложили нашим ребятам-бакалаврам, которые поступают по направлению "Физика" дополнительный профиль "Геофизика и геоинформатика", - рассказала Тваури.

По словам декана, у кафедры хорошие перспективы. В частности, кафедра уже работает в рамках образовательных программ, предусмотренных российско-индийскими договоренностями.