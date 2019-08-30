МАКС-2019 в первый день для публики посетили более 103 тыс. человек

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. За четыре дня работы Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 на нем побывали более 250 тыс. посетителей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"По данным на пятницу, выставку посетили 103 тыс. человек. Никаких нарушений на территории выставки допущено не было", - сообщили в ведомстве. По итогам четырех дней работы авиасалона выставку посетили 254 тыс. человек. Так, во вторник, в день открытия салон было 40 870 человек, в среду - 51 300, в четверг - более 51 тыс., в пятницу - более 103 тыс.

Пятница была первым днем, когда авиасалон могли посетить все желающие. Организаторы ожидают наибольшего наплыва в субботу и воскресенье.

МАКС-2019 проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, организаторами выступает Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран мира, в том числе 184 зарубежные компании.