В Карачаево-Черкесии запустят программу обустройства мини-садов в ЛПХ

ЧЕРКЕССК, 30 августа. /ТАСС/. Республиканская программа по обустройству мини-садов интенсивного типа на территориях личных подсобных хозяйств (ЛПХ) будет реализована в Ногайском районе Карачаево-Черкесии, планируется разбить более 30 садоводов. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы и правительства КЧР.

Ранее программа тестово была запущена в Урупском районе Карачаево-Черкесии.

"В рамках встречи с жителями Ногайского района, говоря о необходимости развития реального сектора экономики и создания новых рабочих мест, глава Карачаево-Черкесии принял решение начать реализацию республиканской программы по обустройству мини-садов интенсивного типа", - сообщили в пресс-службе.

Программа предполагает высадку на 30-40 территориях яблоневых садов площадью 10 соток каждый. Финансирование покупки саженцев и установки капельной системы орошения будет осуществляться при поддержке из бюджета республики.

"Включение района в республиканскую программу по закладке мини-садов интенсивного типа даст дополнительный толчок к развитию сельского хозяйства, в частности, садоводства", - добавили в пресс-службе.

Участники проекта высадили на территориях площадью 10 соток четыре сорта яблок отечественного производства. С каждого дерева планируется получать 20 кг яблок в год. Первый урожай ожидают в следующем году.