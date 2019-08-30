Беглов поставил цель включить Санкт-Петербург в двадцатку лучших городов мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов озвучил долгосрочную цель ввести Санкт-Петербург в двадцатку лучших городов мира. Об этом он сообщил в пятницу на предвыборных дебатах, на которых выступал в качестве кандидата в губернаторы.

Он отметил, что в его программе поставлена задача сделать Петербург социальным, комфортным, умным и открытым городом. "Если говорить о дальнейшей перспективе, я бы хотел, чтобы наш город был в двадцатке лучших городов мира", - сказал Беглов.

В дебатах на телеканале "Санкт-Петербург" приняли участие все четыре кандидата: врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов, депутат Госдумы, кинорежиссер Владимир Бортко, выдвинутый КПРФ, депутаты заксобрания Петербурга Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов - кандидат от "Гражданской платформы". В финале дебатов Бортко сообщил о намерении официально отказаться от участия в выборах.

Город будущего

Кандидаты обсудили на дебатах вопросы социальной защиты жителей, транспортного обеспечения и инновационного развития города.

Тихонова рассказала, что видит город будущего таким, чтобы в нем была продуманная градостроительная политика, и жилье вводилось вместе с детскими садами и поликлиниками. Важными параметрами она назвала также доступность общественного транспорта и обеспечение благоприятной экологической обстановки.

В вопросах транспортного развития Амосов предложил отказаться от проекта строительства широтной магистрали скоростного движения (Восточный скоростной диаметр, ВСД) на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а вместо этого построить Большой Смоленский мост в Невском районе.

Беглов отметил, что городу необходим единый транспортный каркас, чтобы "собрать воедино всю транспортную систему города - метро, электрички, троллейбусы, автобусы, и чтобы до метро из любого района можно было добраться не более чем за 15-20 минут". Он отметил, что в этом направлении уже многое сделано за последнее время.

Все кандидаты высказали мысль о необходимости создания условий для развития предпринимательства, привлечения инвестиций в современное производство. Главным условием для достижения поставленных целей Беглов назвал наличие опыта управленческой работы и создание хорошей команды. "Политические лозунги - это хорошо, но нужно знать, как заработать эти деньги. У нас нет самоучителя, как управлять самолетом и подводной лодкой или как сделать операцию. Чтобы управлять таким большим мегаполисом, нужно иметь опыт, знания, и самое главное - иметь не политические амбиции, а хорошую команду. Я готов к сотрудничеству со всеми политическими партиями, готов слушать их предложения", - сказал он.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Также в этот день в Петербурге выберут депутатов 110 муниципальных советов. Должно быть замещено 1550 мандатов.