Хакеры взломали страницу гендиректора Twitter

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Неизвестные получили несанкционированный доступ к странице в Twitter гендиректора этой социальной сети Джека Дорси. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу пресс-службой Twitter.

Сотрудники соцсети проводят расследование в связи с произошедшим. Ранее в пятницу в микроблоге Дорси были размещены несколько коротких сообщений, в том числе ненормативная лексика. Сейчас они удалены.

Дорси является одним из основателей Twitter. У него около 4,2 млн подписчиков в этой соцсети. По последним данным агентства Bloomberg, состояние Дорси превышает $4,9 млрд.