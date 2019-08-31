В МЧС сообщили, что подъем уровня воды в реке Раздольная в Приморье продолжится в выходные

ТАСС, 31 августа. Уровень воды в реке Раздольная в Приморье будет расти в связи с сильными дождями, которые ожидаются на выходных. Об этом сообщается в субботу на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

"В ближайшие сутки, учитывая дополнительные ожидаемые осадки в Уссурийском городском округе, Октябрьском и Надеждинском районах, в бассейне реки Раздольная подъем воды продолжится с подтоплением отдельных хозяйственных объектов на реке Раздольная в Уссурийском и Надеждинском районах", - говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее интенсивные подъемы ожидаются на реках Хасанского, Пограничного, Ханкайского, Хорольского, Михайловского, Спасского, Шкотовского, Партизанского, Чугуевского, Кировского, Анучинского и Яковлевского районов.

По состоянию на 31 августа, остаются подтопленными 103 придомовые территории в Пожарском муниципальном районе и Владивостокском городском округе. С 29 придомовых территорий вода сошла, подтопленных домов нет.

В ведомстве добавили, что опасных гидрологических явлений не ожидается.

Из-за сильных дождей режим чрезвычайной ситуации был введен в среду во Владивостоке, а в четверг режим ЧС регионального характера был объявлен уже на территории всего Приморского края.