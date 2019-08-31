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Деньги резервного фонда Приморья направят на восстановление Хасанского района

На средства, в частности, восстановят асфальт возле районной больницы

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. /ТАСС/. Средства резервного фонда Приморского края будут направлены на восстановление территории центральной больницы Хасанского района, которая сильно пострадала в ходе прошедшего в Приморье паводка, сообщает в субботу пресс-служба администрации края.

"[Губернатор] Олег Кожемяко, побывавший в Хасанском районе, распорядился направить из резервного фонда Приморского края средства на восстановление асфальта возле районной больницы муниципалитета, сильно поврежденного дождями, а также поручил Примавтодору восстановить ко 2 сентября подъезды к школам сел Безверхово и Славянка, наиболее пострадавших от ливней", - говорится в сообщении.

В субботу вода с подтопленных в Приморье территорий уходит, аварийно-спасательные службы оказывают адресную помощь в уборке подворий, улиц, а также просушке домов во Владивостоке. Для этих работ дополнительно направлено 30 специалистов МЧС Амурского спасательного центра.

Из-за прошедших на неделе сильных дождей режим чрезвычайной ситуации был введен в среду во Владивостоке, а в четверг режим ЧС регионального характера был объявлен уже на территории всего Приморского края. По информации Приморского гидрометцентра, в августе в регионе выпало свыше трех месячных норм осадков.

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