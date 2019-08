THR: умер один из сценаристов "Пинки и Брейна" Гордон Брэссак

ТАСС, 31 августа. Создатель американских мультфильмов 1990-х, один из сценаристов "Пинки и Брейна" (Pinky and the Brain) Гордон Брэссак умер в пятницу возрасте 68 лет. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на сына сценариста, режиссера Джеймса Каллена Брэссака.

По данным издания, Гордон Брэссак умер в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни.

"Спасибо за все, чему ты меня научил <...> Спасибо, что рассказал мне, что я буду режиссером еще до того, как я понял, что это значит", - написал сын сценариста на своей странице в Instagram.