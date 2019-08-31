THR: умер один из сценаристов "Пинки и Брейна" Гордон Брэссак

ТАСС, 31 августа. Создатель американских мультфильмов 1990-х, один из сценаристов "Пинки и Брейна" (Pinky and the Brain) Гордон Брэссак умер в пятницу возрасте 68 лет. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на сына сценариста, режиссера Джеймса Каллена Брэссака.
По данным издания, Гордон Брэссак умер в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни.
"Спасибо за все, чему ты меня научил <...> Спасибо, что рассказал мне, что я буду режиссером еще до того, как я понял, что это значит", - написал сын сценариста на своей странице в Instagram.
"Мой отец любил смешить людей, и я очень рад, что его наследие продолжит жить в тех многих мультфильмах, что он написал и создал", - добавил он, посоветовав поклонникам отца пересмотреть какой-нибудь эпизод мультфильмов "Пинки и Брейн" или "Озорных анимашек" (Animaniacs) и посмеяться в память о Гордоне Брэссаке.
Брэссак работал над наиболее значимыми американскими мультфильмами 1990-х годов, такими как "Пинки и Брейн","Озорные анимашки", "Могучий Макс" (Mighty Max), Соник Супер-ежик" (Adventures of Sonic the Hedgehog) и другими. Совместно с коллегами он стал обладателем трех премий Emmy за достижения в области анимации.