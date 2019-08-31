Врачи крупнейшей больницы в Сирии планируют первые операции по трансплантации легких

ДАМАСК, 31 августа. /ТАСС/. Врачи самой большой больницы в Сирии "Аль-Муасат" планируют в ближайшее время своими силами проводить сложнейшие операции по трансплантации легких. При этом сирийские медики рассчитывают на помощь коллег из России в передаче опыта, сообщил журналистам директор больницы Ясар Амин.

"Наши врачи планируют проводить [на постоянной основе своими силами] операции по трансплантации печени и легких <...> Мы приглашаем зарубежных коллег, чтобы обмениваться опытом в Сирии, но не все соглашаются, не у всех есть возможность приехать. Но к нам приезжают специалисты из вашей страны, мы это очень ценим", - сказал Амин. Первые операции такого рода, добавил директор больницы, станут возможны с появлением нового корпуса, в котором до конца года разместятся семь операционных и 170 стационарных коек.

Корпус начали возводить еще в 2009 году, но из-за войны строительство прервалось на несколько лет. Стоимость проекта составляет 7 млрд сирийских фунтов ($16 млн), примерно в такую же сумму оценивается медицинское оборудование. Его уже доставили из соседнего Ливана, а также из России, Ирана и Китая.

Даже в условиях воюющей страны в "Аль-Муасате" стараются поддерживать высокий стандарт лечения на важных направлениях - за прошедший год были обновлены отделения скорой помощи и реанимации, появилось новое оборудование в ожоговом отделении, отметил Амин. "Кроме того, мы заинтересованы в развитии хирургического отделения, а также отделения стволовых клеток", - добавил он. При этом, констатировал директор, по-прежнему остро стоит кадровая проблема: многие высококлассные специалисты за время войны уехали за границу.

Университетская больница "Аль-Муасат"

Университетская больница "Аль-Муасат" в Дамаске основана в 1958 году. Этот самой большой в Сирии больничный комплекс состоит из четырех корпусов и насчитывает 44 операционных и 860 стационарных коек, здесь трудятся 1,7 тыс. врачей и 3,5 тыс. медсестер. Даже во время наиболее активных боевых действий в Сирии больница принимала пациентов со всей страны. Ежедневно здесь делают порядка 50 операций, а в стационаре находятся около 400 человек, тогда как во время наиболее активных боевых действий эта цифра была вдвое больше. Несмотря на тяжелое положение в стране, лечение проводится бесплатно.