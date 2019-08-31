На авиасалоне МАКС-2019 отмечаются перебои в работе мобильной связи

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Серьезные проблемы в работе сотовых операторов отмечаются на территории аэродрома Летно-исследовательского (ЛИИ) им. Громова, где в настоящее время проходит авиасалон МАКС-2019.

Как передает корреспондент ТАСС, серьезные проблемы с работой интернета, а также голосовой связи отмечаются у пользователей МТС, "Билайна", "Теле2". Абонентам "Мегафона" могут делать звонки, но и них интернет работает с перебоями.

Источник ТАСС в оргкомитете МАКС-2019 сообщил, что проблема связана с присутствием большого количества людей на поле. "Базовые станции операторов не справляются с таким количеством абонентов", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время в небе над Жуковским идут демонстрационные полеты. Элементы пилотажа демонстрируют летчики-испытатели компании Airbus на новейшем самолете A-350-900. После этого запланировано выступление пилотажной группы "Стрижи".

В субботу демонстрационные полеты были перенесены по погодным условиям из-за сильного тумана. Задержка в демонстрационной программе составила более 1,5 часа. Утром Жуковском окутал сильный туман, видимость не превышала 700 м. По данным оперативного штаба, на территории ЛИИ им. Громова присутствуют более 100 тыс. человек.

В пятницу, в первый день массового посещения авиасалона МАКС-2019, его посетили более 103 тыс. человек. Общее количество посетителей превысило 250 тыс. человек.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября. Организаторами мероприятия выступают Минпромторг России и госкорпорация "Ростех". Участие в салоне принимают 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 зарубежные компании.