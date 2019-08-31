Почти 3,5 тыс. человек стали первокурсниками Санкт-Петербургского госуниверситета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Первокурсниками Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) в новом учебном году стали 3406 человек. В субботу молодые люди дали клятву верности университету и приняли поздравления временно исполняющего обязанности губернатора города Александра Беглова, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"В этом году первокурсниками Санкт-Петербургского государственного университета стали 3406 человек", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что 419 первокурсников имеют 100-балльный результат ЕГЭ хотя бы по одному предмету, а 38 - 100-балльные результаты по двум предметам.

После принесения клятвы верности университету первокурсники приняли участие в ежегодной традиционной церемонии запуска "Корабликов надежды" на стрелке Васильевского острова.

"Вы стали первокурсниками первого и лучшего университета в нашей стране. Сегодня вы произнесете слова клятвы и вольетесь в университетское сообщество, которое золотыми буквами вписано в историю России. В 2024 году вы вместе с этим старейшим вузом отпразднуете его 300-летие. Несите звание универсанта с честью и достоинством, докажите, что вы лучшие", - приводит пресс-служба слова врио губернатора на церемонии посвящения.

СПбГУ - старейший российский вуз, основанный в 1724 году по указу императора Петра I. Это классический университет с большим количеством факультетов, институтов и направлений подготовки, в нем обучается около 30 тысяч человек. Вместе с Политехническим университетом, СПбГУ является одним из двух самых крупных вузов Петербурга.