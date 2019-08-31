"Сад ощущений" для детей с нарушениями зрения откроется в Петербурге 2 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 августа. /ТАСС/. Комплексное развивающее пространство для детей с нарушениями зрения "Сад ощущений" откроется в Петербурге 2 сентября. Это первый проект такого рода в Петербурге, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов.

"Сад ощущений" - для слабовидящих и слепых детей. Это первый пилотный проект не только в нашем городе, но и в нашей стране. Чтобы детишки могли почувствовать, потрогать руками, услышать звук фонтана, понюхать цветы или какие-то другие растения. Такой сад мы на сегодняшний день сделали, подарок ко второму сентября", - сказал Беглов журналистам во время посещения объекта, созданного на базе школы-интерната для слепых детей.

Он отметил, что власти Петербурга работают над созданием в городе безбарьерной среды, создавая условия для людей с ограничениями по здоровью.

Инновационный проект разработан коллективом педагогов школы-интерната № 1 имени К. К. Грота с целью развития всей сферы ощущений у детей с нарушением зрения. "Сад ощущений" площадью 5 тыс. кв. метров будет состоять из 8 развивающих зон и 3-х основных дорожек, в начале каждой из них и перед каждой зоной будут установлены план-схемы, выполненные плоскопечатным шрифтом и шрифтом Брайля. Сад создается в рамках проекта комфортной городской среды и будет открыт для посещения всех желающих.

Школа-интернат №1 имени К.Грота - старейшее в России учебное заведение для слепых детей, созданное в 1881году.