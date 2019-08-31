Пользователи сообщают о сбое в работе Twitter

ТАСС, 31 августа. Сбой в работе социальной сети Twitter наблюдается в субботу в ряде стран. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Twitter наблюдаются с 11:06 по времени Восточного побережья США (18:06 мск)", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в Японии. Кроме того, с проблемами столкнулись в США, а также в Великобритании, Германии, Франции, Польше и других европейских странах. В России сбоев в работе социальной сети не наблюдается.

По данным сервиса, большинство пользователей испытывают проблемы с работой сайта (около 52%), около 28% жалуются на работу мобильных приложений для устройств Apple, еще порядка 18% сообщают о проблемах мобильного приложения для операционной системы Android.