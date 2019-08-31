Российская делегация зажжет Вечный огонь с Могилы Неизвестного солдата в Словении

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ЛЮБЛЯНА, 1 сентября. /ТАСС/. Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве будет зажжен в воскресенье в столице Словении Любляне в память о воинах России и Советского Союза.

Торжественная церемония состоится у памятника "Сынам России и Советского Союза, погибшим на словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн", который в 2016 году открыли в Любляне президент России Владимир Путин и президент Словении Борут Пахор. Российскую делегацию на церемонии зажжения Вечного огня возглавляет заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. В нее вошли также ветераны Великой Отечественной войны, представители МИД, Минобороны и Минкультуры России и руководства Российского исторического общества.

Словенскую сторону будут представлять председатель Государственного совета (верхней палаты парламента) Алойз Ковшца, министр труда Ксения Клампфер, министр культуры Зоран Познич, парламентарии и власти Любляны.

В годы Первой мировой войны российские солдаты принимали участие в боях у перевала Вршич на территории современной Словении. Позднее здесь была возведена часовня в память о погибших. Во время Второй мировой войны в словенском Мариборе действовал концлагерь для советских военнопленных, где в 1941-1942 гг. погибли более 5 тыс. красноармейцев.

Накануне, в субботу, состоялась торжественная церемония передачи частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в российской столице. В ходе церемонии, в которой также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, почетный караул и военный оркестр, прошла минута молчания и возложение цветов. Частица Вечного огня была помещена в специальную лампаду для последующей транспортировки в Словению спецбортом Министерства обороны РФ.

Как отметил во время церемонии в Москве председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, символический акт передачи Вечного огня - "напоминание об <...> общей исторической памяти". "Мы понимаем, что решающий вклад в победу над фашизмом внесла Красная армия, но при этом мы отдаем должное и действиям наших союзников, мы помним о мужестве тысяч и тысяч жителей стран, оккупированных Гитлером, которые сражались с нацистами в составе отрядов сопротивления", - сказал он.