Тело погибшей в Турции российской девочки доставили в Петербург

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Тело девочки из Санкт-Петербурга, которая умерла после несчастного случая в турецком отеле в Антальи, доставили в Россию. Борт авиакомпании Turkish Airlines прибыл в петербургский аэропорт Пулково утром во вторник, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Согласно данным табло, регулярный рейс авиакомпании TK 3242 прибыл в Петербург в 6:48 мск. Отец девочки Андрей Лейкутсис ранее на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" опубликовал фотографии билетов на этот рейс, отметив, что он со своей супругой также прилетит на нем в Россию.

Генеральное консульство РФ в Анталье также сообщило на своей странице в Facebook 1 сентября, что тело россиянки направлено на родину. По данным российского диппредставительства, оплату расходов на транспортировку, приобретение билетов для родителей и гостиницу взяла на себя страховая компания.

Двенадцатилетнюю россиянку 18 августа затянуло в трубу на дне бассейна, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Для оказания помощи ребенку в Турцию прибыли петербургские врачи.

Медики были готовы транспортировать девочку в Россию, но отмечали, что это может принести дополнительные осложнения. Родители пострадавшей приняли решение не рисковать и пока остаться в Турции. Девочка умерла в больнице днем 28 августа.

Ранее в российском консульстве сообщали, что продолжат следить за ходом расследования правоохранительными органами Турции этого инцидента.