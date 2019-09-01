В Якутии в День знаний открываются три новые школы

ТАСС, 1 сентября. Новые здания школ вводятся в строй в День знаний в Якутии, сообщается в воскресенье на сайте правительства республики.

"1 сентября, в День знаний, в Якутии вводятся в строй три новых здания школ - в Сунтарском улусе, Бетюнская в Амгинском районе и в городе Якутске", - говорится в сообщении. Как уточняется, одно из зданий общеобразовательной школы №6 в Якутске входит в число 12 объектов, создаваемых в рамках крупнейшего проекта государственно-частного партнерства в Якутии. Частным партнером и инвестором в нем выступает ООО "Газэнергомонтаж" (входит в Группу "ВИС").

Сегодня в трехэтажном здании общей площадью более 8 тыс. кв. м, кроме учебных классов, разместились лаборантские, включая лингафонные кабинеты и лекционные аудитории, актовый, спортивный и гимнастический залы, благоустроенные рекреационные зоны. Школа рассчитана на 500 учащихся в одну смену.

С двойным праздником учеников основной общеобразовательной школы №6 поздравил глава республики Айсен Николаев. Глава пожелал ученикам успешной учебы, чтобы благодаря создаваемым образовательным условиям они достигали высот в самых разных сферах. В качестве подарка руководитель республики вручил директору школы уникальную энциклопедию по материальному и духовному наследию народов Якутии и вместе с ней библиотеку на 100 книг.

"В 2015 году мы разработали и защитили проект государственно-частного партнерства по строительству 12 социальных объектов в Якутске, одним из которых я сразу ввел здание шестой школы в ДСК, так как был знаком с тем, в каких условиях она размещалась - в одной половине здания детского сада. Учитывать надо было и то, что Автодорожный округ - один из самых быстро развивающихся районов нашего города, где растет количество жителей", - цитируются в сообщении слова Николаева.

На протяжении многих лет крупнейший регион РФ ежегодно вводит в эксплуатацию 10 новых школ, однако, по словам Николаева, которые приводятся в сообщении, столица республики до сих пор остается практически единственным муниципальным образованием Якутии, где сохраняется дефицит ученических мест. В праздничный день в Якутске будет забита первая свая под строительство школы №31. Кроме того, заканчивается реконструкция дополнительных помещений для трех школ, которые были выкуплены в конце 2018 года по прямому поручению Владимира Путина. Городская администрация должна ввести эти объекты до конца года.