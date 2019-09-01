Памятник Фаине Раневской открыли в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Памятник легендарной актрисе Фаине Раневской открыли на севере Санкт-Петербурга в сквере на проспекте Сизова.

"Официальное открытие скульптуры "Актриса" состоялось. Фаина Георгиевна Раневская обрела свой дом", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на официальной странице администрация муниципалитета "Озеро Долгое" в социальной сети "Вконтакте".

Автор памятника скульптор Семен Жохов, выпускник государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, а ныне преподаватель скульптуры в Санкт-Петербургском художественном училище имени Н. К. Рериха. Раневская изображена сидящей на скамейке, на памятнике высечена надпись с цитатой актрисы: "Все сбудется, стоит только расхотеть".

Скульптура стала частью проекта благоустройства сквера в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Фаина Раневская (1895-1984) - советская актриса, народная артистка СССР (1961), лауреат Сталинской премии (1949, 1951). Ее настоящее имя - Фанни Фельдман. Раневская была актрисой Театра им. Моссовета (1949-1956, 1964-1984), снималась в фильмах "Пышка", "Подкидыш", "Весна", многих других. В Ленинграде Раневская часто бывала в том числе с театральными гастролями, на киносъемках, а также навещала поэтессу Анну Ахматову, с которой ее связывали долгие годы дружбы.