РЕН ТВ продолжит отстаивать свою позицию в конфликте с сенатором Мархаевым

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Телеканал РЕН ТВ намерен отстаивать права своих журналистов и продолжает придерживаться своей позиции в инциденте с членом Совета Федерации от Иркутской области Вячеславом Мархаевым, которого сотрудники телеканала обвинили в нападении, сообщили в пресс-службе канала.

"Сенатор Вячеслав Мархаев, 31 августа напавший на съемочную группу канала РЕН ТВ, распространяет ложные сведения об инциденте и путается в своих показаниях, тем самым пытаясь отвлечь внимание от своей противозаконной деятельности", - утверждает РЕН ТВ. "Телеканал возьмет на особый контроль как ситуацию вокруг нападения на наших журналистов, так и в целом дальнейшие действия господина Мархаева", - говорится в сообщении.

В субботу телеканал сообщил, сотрудники РЕН ТВ обратились в Следственный комитет РФ с заявлением о нападении Мархаева на съемочную группу. По утверждению телеканала, Мархаев после вопроса о причастности к подпольному игорному бизнесу в Улан-Удэ стал выкручивать руку корреспонденту, а его помощники толкали оператора, мешая ему вести съемку. В результате корреспондент получила вывих руки, а оператор - ушиб, заявили на РЕН ТВ.

В свою очередь, Мархаев заявил, что он и его помощники "просто убирали" от лица аппаратуру съемочной группы телеканала РЕН ТВ, а не выхватывали ее. По его словам, инцидент произошел после встречи с избирателями, с которой журналистов РЕН ТВ выгнали. Сенатор заявил, что телеканал уже несколько месяцев "пишет гадости" о нем лично и членах его семьи. Произошедшее он назвал провокацией со стороны телеканала.

Мархаев возглавляет Бурятское региональное отделение КПРФ с 2008 года. С 2015 года является членом Совета Федерации от правительства Иркутской области. В конце июня 2019 года члены бурятского отделения коммунистической партии выдвинули его на пост мэра Улан-Удэ.