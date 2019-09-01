Архиепископия в Париже не комментирует отстранение Синодом архиепископа Хариупольского

ПАРИЖ, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Архиепископия православных приходов русской традиции в Западной Европе сообщила о сохранении планов провести заседание Генеральной ассамблеи 7 сентября, несмотря на решение Священного синода Константинопольского патриархата освободить от обязанностей управляющего ею архиепископа Иоанна Хариупольского. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в секретариате архиепископа.

"К сожалению, я ничего не могу сказать", - заявил собеседник агентства в ответ на просьбу прокомментировать последнее решение Синода. Вместе с тем он подтвердил, что, несмотря на "канонический отпуск" архиепископа, о котором говорится в заявлении Константинопольского патриархата, Генеральная ассамблея "конечно же состоится" в сентябре, как и было запланировано.

Данная ассамблея должна собрать представителей европейских православных приходов, чтобы обсудить дальнейшие шаги в свете принятого еще в прошлом году решения Священного синода Константинопольского патриархата. Среди возможных тем рассматривается заключение соглашения о возможном воссоединении с Русской православной церковью, пересмотр существующей структуры архиепископии в сотрудничестве с Константинополем и предложение протоиерея Георгия Ашкова, включающее отказ от переговоров с внешними патриархатами и создание автономной церковной митрополии из нескольких епархий.

В конце августа Синод Константинопольского патриархата принял решение о передаче русских приходов своего экзархата во Франции в попечение митрополита Галльского Эммануила. Решением этого же синода архиепископу Хариупольскому Иоанну была дана отпускная грамота и освобождение от пастырского попечения над приходами бывшего Западноевропейского экзархата русских приходов. Как сообщила патриархия, Синод назначил настоятелем кафедрального собора Александра Невского в Париже протоиерея, профессора университета Алексия Струве.

Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе - бывшая епархия (экзархат) в составе Константинопольского патриархата с центром в Париже в ряде стран Европы, главным образом во Франции. Она была создана в феврале 1931 года, объединив принятые в Константинопольский патриархат русские заграничные приходы. Решением Синода Константинопольского патриархата от 27 ноября 2018 года экзархат был упразднен, и его приходам и иным структурам было предписано войти в состав европейских митрополий Константинопольского патриархата. Большинством голосов чрезвычайное Общее собрание архиепископии, прошедшее 23 февраля 2019 года в Париже, высказалось за сохранение архиепископии как единой церковной структуры, оставив вопрос о юрисдикционной принадлежности открытым.