Власти Самары оплатят похороны мальчика, погибшего в результате падения плиты с фасада ДК

САМАРА, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Самары возьмут на себя организацию похорон 10-летнего ребенка, погибшего в результате падения на него мраморной плиты с фасада Дворца культуры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Вся возможная помощь семье ребенка оказывается и будет максимально оказана. Безусловно, муниципалитет полностью берет на себя расходы в организации похорон", - сказали в пресс-службе.

Собеседница агентства добавила, что в учреждении назначена служебная проверка.

По данным следствия, 1 сентября около 14:40 мск с облицовочной плиты фасада Дворца культуры в Самаре с высоты 1-1,5 метра на 10-летнего ребенка обрушилась мраморная плита, от полученных повреждений мальчик скончался. По факту произошедшего следователи проводят проверку.