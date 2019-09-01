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Власти Самары оплатят похороны мальчика, погибшего в результате падения плиты с фасада ДК

В самом учреждении назначена служебная проверка

САМАРА, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Самары возьмут на себя организацию похорон 10-летнего ребенка, погибшего в результате падения на него мраморной плиты с фасада Дворца культуры. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Вся возможная помощь семье ребенка оказывается и будет максимально оказана. Безусловно, муниципалитет полностью берет на себя расходы в организации похорон", - сказали в пресс-службе.

Собеседница агентства добавила, что в учреждении назначена служебная проверка.

По данным следствия, 1 сентября около 14:40 мск с облицовочной плиты фасада Дворца культуры в Самаре с высоты 1-1,5 метра на 10-летнего ребенка обрушилась мраморная плита, от полученных повреждений мальчик скончался. По факту произошедшего следователи проводят проверку.

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