В Комсомольске-на-Амуре в День знаний открыли инженерную школу

ХАБАРОВСК, 2 сентября. /ТАСС/. Построенная на средства долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре инженерная школа открыла свои двери для детей в День знаний. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

"Инженерная школа открылась сегодня в Комсомольске-на-Амуре. За парты сели 364 школьника. Лицензию на осуществление образовательной деятельности учреждение получило в конце прошлой недели", - говорится в сообщении.

Основной упор в инженерной школе сделан на математику, физику и информатику. Для проведения занятий школа полностью укомплектована современной техникой. К примеру, ученики смогут посещать голографический класс, оборудованный 3D-монитором, 3D-очками и специальным программным обеспечением для моделирования.

Эта школа станет одним из звеньев модели непрерывного инженерного образования, реализуемой в Комсомольске-на-Амуре. Главная цель учреждения - получить на выпуске разносторонне развитых, технически грамотных выпускников, имеющих навыки проектной деятельности, поэтому акцент в учебном процессе будет сделан на применение теоретических знаний на деле. Проектная деятельность будет тесно вплетена как в плановые, так и во внеурочные занятия.

"Инженерная школа - это уникальная площадка для определения будущего учеников. Здесь есть отличная материальная база: компьютеры, электронные доски, лаборатории. Здесь есть множество возможностей для изучения робототехники, программирования, электроники, ракето-, авиа- и судомоделирования. Инженерная школа станет мощным образовательным центром и звеном программы "Школа-вуз-предприятие", она укомплектована коллективом профессионалов", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Юрия Минаева.

Новое образовательное учреждение открылось на базе средней школы №25, которую решено было реконструировать. Строительство велось с 2016 года в рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. Общая стоимость работ составила более 440 млн рублей.

План развития Комсомольска-на-Амуре

План развития Комсомольска-на-Амуре с объемом финансирования около 63 млрд рублей был подписан в апреле 2016 года, изначально в него были включены 33 организационных мероприятия и строительство 27 объектов инфраструктуры. Предусмотрено строительство спорткомплекса, инновационного интерактивного центра "Эвристика", детского оздоровительного центра, больничного комплекса, станции скорой помощи, инженерной защиты, газопровода, реконструкция драмтеатра, набережной, уличной дорожной сети, тепловых сетей и других объектов.

В ноябре 2018 года были утверждены изменения в план - включены новые проекты и скорректированы объемы финансирования на 2018-2020 годы. Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал, что в соответствии с планом до 2025 года должны быть выделены 41 млрд рублей для выполнения мероприятий плана.