Как химик из Ярославля стала первой в РФ обладательницей награды основателя WorldSkills

21-летняя Анастасия Камнева из Ярославля набрала самое большое количество баллов на Мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills 2019 в Казани и стала первой россиянкой, получившей своеобразный гран-при соревнований - награду основателя движения WorldSkills Альберта Видаля. Она рассказала ТАСС об усердной подготовке, неожиданной победе и гордой походке в российской форме.

Оглушительный стадион

Когда на церемонии закрытия мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills объявили самого лучшего по профессии, многотысячная аудитория оглушила стадион "Казань Арена" овациями. Высший балл получила Настя Камнева. Для России это символично, ведь впервые за историю движения WorldSkills чемпионат проходит у нас. Российская конкурсантка признается - готовилась долго и усердно, чтобы добиться результата, но такой итог был для нее неожиданным.

"Мне кажется, такого вообще ожидать невозможно, я даже ничего не могла сказать на сцене - до сих пор осознание не пришло, до сих пор в голове смешанные чувства, смешанные мысли. Конечно, это радость, это успех, это плоды тяжелой работы. Это было очень неожиданно - слезы на глазах и в то же время безудержная радость. Я думаю, что этот день я буду помнить еще долго", - говорит она.

Подготовку к мировым соревнованиям чемпионка начала в октябре 2019 года. Предшествовавшие чемпионату промежуточные турниры, в том числе национального уровня в России, были тренировкой на стрессоустойчивость, говорит Настя.

Ее компетенция - "Лабораторный и химический анализ" - может показаться сложной, но Настя отмечает, что с наукой "на ты" с 9 класса. "В нашей компетенции мы делаем анализы с помощью различных приборов, в том числе и руками, готовим растворы, определяем содержание тех или иных ионов. Например, ионы жесткости в воде, получаем какие-то новые соединения путем органического синтеза", - рассказывает чемпионка.

Проблем с трудоустройством не будет

На увлечение химией в 9 классе повлияла мама. Сильно сказались и внешние условия - в Ярославле, где живет Настя, развита фармацевтическая отрасль. Есть, где приложить свои усилия молодому специалисту.

"У нас к тому времени, когда я училась в 9 классе в городе активно начал развиваться фармацевтический кластер. Мы с мамой решили, что лучше идти на химию с возможностью дальнейшего трудоустройства, ну, теперь уже точно, думаю, с этим проблем не будет", - считает Настя.

С движением WorldSkills студентка пятого курса университета познакомилась полтора года назад. В прошлом году на чемпионате EuroSkills в Будапеште Настя получила золотую медаль. Активное участие в движении помогает специалисту на практике отрабатывать свои навыки, считает девушка.

"Тот факультет, где я учусь, моя группа, мы в основном проходим теоретические основы химии и с практикой мы сталкиваемся редко. Я зацепилась за эту возможность, когда мне предложили тренироваться, потому что я хотела научиться делать руками правильно, и я уверена, что мне это поможет в дальнейшем. Поэтому я связала свою жизнь с WorldSkills в прошлом году и ни разу об этом не пожалела", - признается Анастасия.

Самое сложное - справиться с волнением

Участвовать в мировом чемпионате в качестве конкурсанта человек может лишь однажды. Остаться в движении девушка планирует и после завершения чемпионата, став наставником для молодых конкурсантов движения. По словам Насти, раньше ей не приходилось выступать в такой роли, потому что она посвящала все свое время подготовке к чемпионатам, но сейчас готова развиваться и в этом направлении.

В соревнованиях девушка получила большой опыт и ей будет, чем поделиться с молодыми конкурсантами, с теми, кто только вступил в движение WorldSkills. Настя знает, что самое сложное в чемпионате и имеет представление о том, как преодолевать сложности масштабных турниров.

"Я не знаю, как насчет моей компетенции, но я знаю, что самое сложное для меня, для всех конкурсантов - это справиться с волнением, потому что волнение - это злейший враг. От него и руки трясутся, и из рук все валится, поэтому, я думаю, что это самое сложное в любой компетенции", - поделилась Настя.

В компетенции "Лабораторный и химический анализ" выступали девять человек из разных стран - конкуренция довольно высокая. По словам Насти, ей было интересно узнать о своих соперниках - об их странах и менталитете. "Мы достаточно хорошо познакомились друг с другом, узнали какие-то базовые вещи о каждом из конкурсантов", - говорит она.

Поддержка близких

Дружеская атмосфера на площадке соревнований очень важна, еще важнее для конкурсантов поддержка близких. Настю с самого первого дня чемпионата поддерживал муж, который приехал в Казань. Дома за конкурсантку болела вся ее семья.

"За моей работой с самого первого дня следил мой муж, который приехал из Ярославля. Он меня поддерживал, каждый вечер, каждое утро, настраивал на работу вместе с членами нашей команды. Конечно же, семья, которая осталась дома - это мама, которая звонила каждый день, интересовалась, как все прошло", - говорит она.

Помогало и то, что чемпионат проходил на родине - в России. "Я думаю, что это в какой-то степени уменьшило мое волнение при выходе на площадку", - отмечает Настя.

В Казани для участников турнира были созданы комфортные условия. Перед стартом чемпионата российскую сборную вывезли на экскурсию по городу - показали Кремль и основные достопримечательности столицы Татарстана. Одной из точек маршрута стал центр семьи "Казан" или по-простому казанский дворец бракосочетаний на живописном берегу реки Казанки в виде большого котла.

"Мы кричали аж целым трем свадебным парам, которые женились в этот день, поздравляли их, они были очень рады, мы тоже", - сказала девушка.

За нами целая страна

На плечах у Насти российский триколор, вместе с ним она стояла на награждении перед многотысячным стадионом. Осознание того, что защищаешь честь страны, помогло преодолеть трудности.

"Каждый раз, когда мы надеваем форму сборной, у нас везде нашиты флаги - по рукавам, на спине написано Россия. Это ощущается, конечно. Сразу, когда надеваешь форму, ты преображаешься, у тебя выпрямляется спина, ты идешь гордой походкой", - признается Настя.

По словам Насти, в России чемпионат проводится более масштабно, чем в других странах. И участники не ожидали такого размаха соревнований.

"Это мы почувствовали на церемонии открытия, мы же выходили снизу, шли парадом и как только мы увидели вот эту огромную толпу, этот полный стадион, мы не верили, что мы к этому причастны, мы не понимали, что происходит вокруг - кто все эти люди и что они здесь делают. Потом, когда работали на площадке, каждый день целая толпа - люди идут в "Казань Экспо", чтобы смотреть на рабочие профессии, это, конечно, очень классно, что страна постепенно к этому приобщается", - говорит она.

Настя уверена, что такое внимание к рабочим профессиям поможет развитию экономики страны. "Люди, которые приходят на работу с такой подготовкой, могут работодателю дать больше прибыли, они могут дать ему больше своих ресурсов для совершенствования экономики", - считает девушка.

Тот факт, что сборная Россия в общем медальном зачете заняла второе место, уступив Китаю, Настя считает не правилом, а исключением, ведь на прошлых промежуточных турнирах наша страна становилась лучшей. "Россия в Будапеште была первой, [здесь] нам не хватило всего две медали. Для меня сборная России навсегда останется самой лучшей", - добавила она

Рустам Кильсинбаев