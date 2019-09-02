Москалькова добивалась УДО Карауловой, так как увидела изменение ее отношения к жизни

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что добивалась условно-досрочного освобождения Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к запрещенной в РФ террористической группировке "Исламское государство", так как увидела изменение ее отношения к жизни.

"Здесь была Варя Караулова, известное дело, она была осуждена правильно, а я добивалась, увидев изменения ее отношения к жизни, того, чтобы она вышла на свободу раньше", - сказала Москалькова, выступая в понедельник перед студентами Московского городского педагогического университета.

27 мая 2015 года студентка философского факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) Караулова втайне от родителей вылетела из Москвы в Стамбул. В Турции ее встретили и перевезли на конспиративную квартиру в городе Килисе, позднее она была задержана сотрудниками спецслужб при попытке незаконно пересечь границу.

Девушку удалось вернуть домой 12 июня 2015 года. После этого Варвара взяла в вузе академический отпуск и сменила имя, став Александрой Ивановой, а осенью того же года была арестована.

В декабре 2016 года Московский окружной военный суд приговорил Караулову к 4,5 года колонии общего режима. Решение суда было обжаловано, но апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала приговор законным. 27 апреля Караулова вышла из колонии по решению суда об условно-досрочном освобождении. Караулова после освобождения заявила, что стыдится своего поступка.