Володин отметил роль ВГИКа в сохранении истории, традиций и духовных ценностей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник поздравил студентов Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК) с началом учебного года. По словам спикера, возглавляющего попечительский совет вуза, ВГИК сделал все для сохранения истории и традиций, сбережения духовных ценностей и развития киноискусства во всем его богатстве и многогранности.

"Именно ВГИК сделал все для того, чтобы мы лучше знали свою историю, традиции, берегли наши духовные ценности. И, конечно, приумножали и сохраняли наше искусство, которое настолько богато, настолько многогранно. Именно те, кто заканчивал ВГИК, делали все для того, чтобы грани эти сверкали как можно ярче", - обратился Володин к первокурсникам, отметив, что этот День знаний для ВГИКа, который в этом году празднует столетний юбилей, особенный.

"Желаю вам удачи, чтобы она сопутствовала вам всю жизнь, чтобы вы могли себя раскрыть, чтобы ваше творчество находило своих поклонников", - добавил он, отметив, что попечительский совет вуза со своей стороны сделает все для того, чтобы эти пожелания сбылись.

Спикер ознакомился с выставкой картин и костюмов, созданных студентами и педагогами художественного факультета, и предложил проводить такие выставки в Саратовском художественном музее имени А.Н. Радищева, а также организовать для студентов-кинохудожников пленэры в городе Хвалынск в Саратовской области. В ближайшее время выставка работ студентов художественного факультета, приуроченная к столетию ВГИК, пройдет в стенах Госдумы. Кроме того, Володин посетил танцевальный класс и учебный театр ВГИК.

Великие мастера - большая ответственность

В этом году первокурсников в свои мастерские набирают самые именитые преподаватели: завкафедрой режиссуры игрового фильма, народный артист России Владимир Хотиненко, народный артист РФ, обладатель "Оскара" Владимир Меньшов, режиссер-документалист Сергей Мирошниченко, завкафедрой кинооператорского мастерства Михаил Агранович и другие заслуженные деятели кино.

"В этом году был сумасшедший конкурс", - отметил ректор вуза Владимир Малышев. По его словам, если в прошлом году на 20 бюджетных мест актерского факультета претендовали 2-2,5 тыс. абитуриентов, то в этом - порядка 4 тыс. "На режиссуру в прошлом году где-то 600 человек на 20 мест, а в этом году 900 только к Владимиру Ивановичу Хотиненко и 900 к Владимиру Валентиновичу Меньшову. Так что, ребята, кто поступил, вы многих оставили за бортом, помните это, когда захочется прогулять", - шутливо подытожил он.

"Вы не особо вслушивайтесь в наши слова, потому что многие из них продиктованы завистью к вам, к вашему состоянию, которое вы сейчас испытываете", - обратился в свою очередь к первокурсникам Меньшов, вспомнивший о своем творческом старте в школе-студии МХАТ. "Несколько месяцев я не чувствовал под собой земли буквально, я летал на крыльях <...> Я вас призываю к одному: не закрепляйтесь в этом состоянии, когда не чувствуешь под собою ног, потому что впереди у вас жестокая пахота. Еще до урожая очень далеко, это несколько лет пройдет, а сейчас надо пахать вовсю", - добавил Меньшов.

Режиссер подчеркнул, что во ВГИКе студенты могут "под доброжелательными взглядами педагогов пробовать все". "Потом в жизни вам не предоставится такой возможности, я желаю, чтобы вы пробовали, пахали и работали", - напутствовал мастер первокурсников.

О вузе

ВГИК был основан 1 сентября 1919 года в Москве как Государственная школа кинематографии, которая стала первым в мире государственным образовательным учреждением по подготовке актеров, режиссеров, операторов и художников. Сейчас во ВГИКе готовят специалистов кино, видео, телевидения и других экранных искусств по программам высшего, среднего и дополнительного образования.

В апреле 2013 года президент России Владимир Путин присвоил ВГИК статус особо ценного объекта культурного наследия народов Российский Федерации.