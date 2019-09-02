Помощники Трампа просили вашингтонский музей не показывать ему "ничего сложного"

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Помощники Дональда Трампа попросили сотрудников вашингтонского Национального музея афроамериканской истории и культуры не показывать ему "ничего сложного" во время частной экскурсии президента США в данное хранилище. Об этом, как сообщила в минувшие выходные газета The Washington Post, рассказал в своих готовящихся к публикации мемуарах глава Смитсоновского института Лонни Банч.

Трамп посетил музей в феврале 2017 года, через месяц после инаугурации. Незадолго до вступления Трампа в должность его помощники обратились в недавно открывшийся музей, директором которого в то время был Банч, с просьбой организовать для избранного президента посещение галереи в частном порядке. Банч утверждает, что Трамп выразил желание попасть на экскурсию в День Мартина Лютера Кинга - лидера движения за гражданские права афроамериканцев в США, и попросил на время его "визита" закрыть музей для остальной публики.

"Идея не пустить посетителей в первый День Мартина Лютера с момента открытия музея не была чем-то, с чем я мог бы согласиться", - приводит The Washington Post слова из книги Банча, получившей название "Безнадежная затея: создание Национального музея афроамериканской истории и культуры в эпоху Буша, Обамы и Трампа".

В конечном итоге экскурсия была организована в другой день. Перед приездом Трампа его помощники сказали Банчу, что у него "плохое настроение, и что он не хочет видеть ничего "сложного". Тем не менее, как пишет The Washington Post, экскурсию Банч начал с галереи истории, посвященной, помимо прочего, работорговле в мире. "Моя работа не заключается в том, чтобы делать грани истории более гладкими, даже если речь идет о президенте", - написал в своей книге Банч.

Глава Смитсоновского института также отметил, что во время экскурсии Трамп остановился у экспозиции о роли голландцев в торговле рабами. "Вы знаете, меня любят в Нидерландах", - так, по словам Банча, глава американской администрации прокомментировал увиденное.

"Я мало помню об оставшейся части часа, который мы провели вместе. Я был так расстроен его реакцией на одно из величайших преступлений против человечности в истории. <...> Был шанс расширить взгляды и понимание вступающего [в должность] президента, а я был менее успешен, чем ожидал", - отметил в мемуарах "экскурсовод" Трампа.

Трампу понравилось

Банч отметил, что некоторые экспозиции вызвали у Трампа большой интерес. В частности, он был в восторге от выставок, посвященных легендарному боксеру Мохаммеду Али, а также американскому нейрохирургу, а ныне министру жилищного строительства и городского развития США Бену Карсону, который сопровождал Трампа в экскурсии по музею.

"У меня нет сомнений в том, что он узнал что-то новое и чем-то заинтересовался", - подытожил Банч в интервью The Washington Post.

Издание отметило, что бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер опроверг заявления о том, что помощники Трампа просили о закрытии музея для посещения в День Мартина Лютера Кинга из-за нахождения в нем избранного президента. По его словам, Трамп хотел побывать в музее до его открытия в этот день, чтобы не мешать доступу в учреждение гостей и жителей американской столицы.

Спайсер также подчеркнул, что Трамп во время экскурсии был очень увлечен, задавал вопросы.