Пещеру в Крыму, где были найдены останки древних животных, хотят открыть в 2020 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Пещеру "Таврида", обнаруженную при строительстве скоростной автотрассы в Крыму и где в 2018 году были найдены останки древних животных, планируют открыть для посещения к началу летнего сезона 2020 года, сообщил в понедельник журналистам председатель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель кафедры землевладения и геоморфологии Крымского федерального университета (КФУ) Геннадий Самохин.

"Открытие пещеры [для посетителей] мы планируем к сезону 2020 года, к лету. Мы надеемся, что успеем создать рекреационный комплекс на базе этой пещеры, то есть к июню-июлю", - отметил Самохин.

Он рассказал, что на площади 16 га в Белогорском районе Крыма будет создан научный стационар для изучения пещеры палеонтологами, микробиологами и спелеологами, с учебными аудиториями для студентов, а также рекреационный центр для посещения пещеры туристами. Самохин сообщил, что пещеру смогут посещать и маломобильные граждане, для них планируется создать специальные конструкции, чтобы они могли спускаться в пещеру. Для экскурсантов, по его словам, будут открыты только 400 м пещеры, остальная часть будет закрыта специальными шлюзами для сохранения природного микроклимата.

О пещере

Пещеру с останками хищников и их жертв, примерный возраст которых составляет 1,5-1,8 млн лет, обнаружили в районе строительства трассы "Таврида" летом 2018 года. По данным Русского географического общества, она начала формироваться около 5 млн лет назад и превосходит по размерам все известные пещеры внутренней гряды предгорного Крыма, ее протяженность составляет около 1,3 тыс. м.

В ней обнаружили останки древних животных, в том числе кости слона, винторогого барана, носорога Мерка и саблезубой кошки. В мае 2019 года Самохин сообщал ТАСС о намерениях найти продолжение пещеры. Новые ходы были обнаружены в середине августа с помощью специальной аппаратуры с поверхности земли, спуска в пещеру не было.

При пещере, получившей название "Таврида", планируют создать научный спелеологический стационар КФУ, а автомобильная дорога будет проходить над пещерой по специальной конструкции.