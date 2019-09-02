Центр компетенций текстильной промышленности откроется в Иванове в начале 2020 года

ТАСС, 2 сентября. Открытие центра компетенций текстильной и легкой промышленности на базе Ивановского политехнического университета (ИВГПУ) запланировано на начало 2020 года, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Всего на базе центра компетенций, открытие которого ожидается уже в январе 2020 года, планируется реализация десяти современных образовательных программ для работников текстильной и швейной отрасли всей России. Совместно с миланским институтом промышленного дизайна "Секоли" создана программа обучения новейшим разработкам в мире моды и текстильной индустрии. В сотрудничестве с компанией "Стеллини" начинается подготовка дизайнеров ткани - специалистов-дессинаторов", - говорится в сообщении.

В понедельник губернатор области Станислав Воскресенский посетил ИВГПУ, где встретился со студентами и руководством университета. На встрече глава региона обсудил реализацию проекта создания центра компетенций. "Хребет нашей промышленности - это текстильная отрасль, и очень важно, чтобы политехнический университет не стоял на месте, смотрел, что происходит в мире, как меняются технологии, и готовил специалистов, исходя из реальных потребностей общества, экономики", - цитирует пресс-служба Воскресенского.

По данным пресс-службы, в октябре на базе ИВГПУ начнет работу совместная российско-итальянская школа текстильного дизайна. Также в планах профориентация старшеклассников, знакомство с ведущими предприятиями отрасли и инновационными производствами. А в ближайшее время в будущем центре появится специальная лаборатория для занятий, губернатор пообещал оказать содействие в ее оснащении.