Специалисты три месяца не фиксировали превышения ПДК вредных веществ в башкирском Сибае

УФА, 2 сентября. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида серы и сероводорода в атмосфере башкирского Сибая не зафиксировано три месяца. Работа по ликвидации очагов тления руды идет по плану, сообщил журналистам в понедельник полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

"Последние три месяца нет выбросов сероводорода и диоксида серы, содержание практически не превышает [ПДК] и не несет какой-то угрозы для населения. Надеемся, что все мероприятия, которые сейчас проводятся, дадут необходимый результат", - сказал он.

Комаров также прокомментировал попадание сточных вод предприятия на водоканал города, отметив, что в этом случае требуется ужесточить контроль со стороны надзорных органов. "Попадание в канализацию вод, которые все-таки не попали в городской водозабор, требует отдельных усилий, большего внимания со стороны Ростехнадзора и других органов, которые, в общем-то, и должны давать оценку работе УГОК", - добавил он.

С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, причиной которых стало тление руды вследствие окислительных процессов на недействующем карьере, специалисты ведут проливку очага илистой массой и водой. В феврале начато подтопление подземных выработок карьера, которое планировалось выполнить в два этапа. Возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением атмосферы.