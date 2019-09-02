В режиме ЧС. Путин пообещал пострадавшим от паводка решить проблемы с жильем

ТУЛУН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин посетил в понедельник Иркутскую область, где ознакомился с ходом восстановительных работ после паводков. Глава государства провел совещание по вопросу жилищного обеспечения граждан, пострадавших от наводнения.

На совещании Путин потребовал решить имеющиеся проблемы как можно скорее, тем более, что государство выделило на это значительные средства. Он указал на необходимость оперативно и внимательно разобраться с проблемами выплат пострадавшим от паводка под Иркутском, так как деньги получили далеко не все. Президент пообещал не отменять в регионе режим чрезвычайной ситуации, пока не будут решены жилищные вопросы в пострадавших от наводнения населенных пунктах.

Глава государства особо подчеркнул, что работы по восстановлению школ в регионе нужно завершить как можно раньше, создав при этом комфортную образовательную среду. В наиболее пострадавшем от наводнения городе Тулун Путин посетил школу, где пообщался с учениками и поздравил их с Днем знаний.

Восстановить школы и обеспечить жильем

В ходе совещания президент раскритиковал чиновников за низкие темпы обеспечения людей из районов, пострадавших от наводнения в Иркутской области, собственным жильем. "Многие семьи, более 17 тыс. человек, лишились жилья, огромные объемы жилого фонда требуют капитального ремонта, - подчеркнул Путин. - Решение этой проблемы продвигается также слишком медленно". При этом глава государства указал, что на выполнение этой работы были выделены значительные средства - более 14 млрд рублей. Согласно приведенным им данным, на 30 августа из 5143 семей, оставшихся без жилья, свидетельство о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья получили только 1473 семьи. "Это значит, что количество получивших меньше, чем половина", - констатировал Путин, добавив, что из этих средств оплачено жилья и того меньше. По его словам, речь идет о сумме около 347 млн рублей. "Деньги-то есть, надо разворачиваться быстрее", - подчеркнул он.

Как можно скорее, продолжил президент, необходимо решить вопрос и с восстановлением пострадавших от паводка школ, создав при этом комфортную образовательную среду. "Я посмотрел школу [№6 в Тулуне] - да, она достойная, конечно. И осовременили, и оборудование кое-какое появилось, но этого явно недостаточно, я думаю, это совершенно очевидный факт", - отметил Путин. Он расценил как положительный тот факт, что учебный год в Тулуне и других пострадавших районах начался вовремя. Однако, по мнению Путина, речь идет о промежуточном результате, так как "многие здания школ и детских садов еще только предстоит построить заново".

Заплатить каждому

Президент также потребовал оперативно и внимательно разобраться с проблемами выплат пострадавшим от паводка под Иркутском, так как эти деньги получили еще не все. "Нужно обязательно и оперативно по этим [спискам нуждающихся в выплатах] начать работать", - сказал Путин, отметив необходимость "максимально внимательно вести эту работу, чутко по отношению к гражданам вникать в их ситуацию, персонально разбираться с каждым обращением, искать возможность не отказать, а возможность помочь".

Глава государства потребовал четко отладить работу консультативных центров и горячих линий для помощи нуждающимся в выплатах. По его словам, в населенном пункте Арша до недавнего времени вообще не было ни одного представителя власти, который бы занимался этими вопросами. Президент поручил вице-премьеру Виталию Мутко, который руководит правительственной комиссией по ликвидации последствий паводка, съездить на место и посмотреть, "что там сделано и чего не сделано".

Комментируя доклад Мутко о том, что выплаты по 10 тыс. рублей "в основном выполнены", президент обратил внимание чиновников, что так нельзя строить работу, в случае с деньгами должна быть точность. "Здесь нужно каждому заплатить кто нуждается. Не "в основном", а каждому. Это чрезвычайно важно. Виталий Леонтьевич [Мутко], я вас знаю с лучшей стороны, знаю, что вы можете дожимать ситуацию, доводить до конца", - сказал Путин. Мутко пообещал это сделать.

Кроме того, глава государства указал на необходимость решить вопрос о помощи тем жителям Иркутской области, чьи подсобные хозяйства пострадали от паводка. "По огородам пока решение не принято, - констатировал Путин. - Нужно принять, провести анализ того, что люди утратили, прикинуть". "Посчитайте как следует", - добавил президент. Он также отметил, что в результате паводка пострадало много объектов инфраструктуры и предприятий. Восстановление этих объектов должно оставаться в числе приоритетов. "Нужно для активизации хозяйственной и экономической жизни здесь сделать отдельный план экономического развития города [Тулуна], - сказал президент. - Мы поможем из федерального центра, постараемся привлечь сюда наши общероссийские компании, чтобы они развернули свои производства". При подготовке этого плана нужно учесть пожелания самих представителей местного бизнеса, добавил Путин.

Критике президента за нежелание откликнуться на просьбы жителей пострадавших от паводков районов Иркутской области по реструктуризации долгов подвергся Сбербанк. "Плохо, что они отказываются людям идти навстречу, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для такого банка с такими доходами, в целом по стране рекордными, это вообще несерьезный вопрос. Они и могут, и должны это сделать", - подчеркнул Путин. Мутко пообещал главе государства обсудить этот вопрос с главой Сбербанка Германом Грефом.

Как прошло 1 сентября в школе Тулуна

По прибытии в Тулун президент РФ осмотрел школу №6, серьезно пострадавшую во время паводков и отремонтированную к началу учебного года. Директор школы Надежда Фроленок пригласила президента пройтись по зданию, чтобы лично убедиться в его полном соответствии всем нормам. Путин осмотрел наиболее пострадавшие от воды помещения на первом этаже, в том числе столовую, которая после реконструкции получила новое технологическое оборудование.

Во время посещения столовой Путину пришлось лично заглянуть в пищеблок, так как повара постеснялись выйти к президенту. Он поздоровался с сотрудниками столовой, пожал им руки. "Приступаете к работе? - поинтересовался глава государства. - Здесь что-то у вас изменилось?" "Оборудование ожидаем, зал сделали красивым таким", - сообщила шеф-повар. "А пирогов нет?" - поинтересовалась директор школы Фроленок. "Пирогов нет, завтра приезжайте, напечем. Мы сегодня первый день открылись, еще пока разбираемся, - развела руками шеф-повар. - Детей-то много сейчас, бесплатное питание. Еле-еле успеваем".

Поднявшись на второй этаж, российский лидер осмотрел несколько профильных классов. Он заглянул в кабинет математики, русского языка и литературы, где в это время шли занятия с детьми. Школьники приветствовали президента традиционным вставанием из-за парт, но Путин войдя в кабинет сразу решил сделать атмосферу более неформальной и пригласил ребят подойти поближе. У одного из учеников, мальчика лет восьми, галстук сбился набок. Президент поправил криво завязанный узел, расправил воротник, похлопал ребенка по плечу, заметив, что так лучше.

Президент поздравил детей с Днем знаний и пожелал им успехов в новом учебном году. "Во всей стране сегодня праздничный, хороший день, вы наверняка думаете о том, что должны сделать в ближайшее время, в ближайшие годы, а сделаете вы многое, я не сомневаюсь", - сказал он, добавив, что задача взрослых создать все необходимые условия, чтобы дети могли реализовать себя. "Много людей работают над этим, уверен, вам понравится результат, а вы потом, глядя на этот результат, будете добиваться лучших результатов", - отметил Путин.

Незапланированное общение

После посещения школы президент около 40 минут общался со ждавшими его людьми. Путин выслушал несколько десятков человек, которые старались докричаться до главы государства. Сопровождавший его Мутко тоже отвечал на вопросы граждан, а представители Федеральной службы охраны, сдерживавшие натиск горожан, собирали записки с просьбами и различные документы, которые жители подготовили для передачи главе государства.

Люди в основном жаловались на проблемы, так или иначе связанные с плохими жилищными условиями. "Будут строить [жилье], чтобы удовлетворить всех людей, которые пострадали, и более того, я уже говорил сейчас коллегам, пока этот вопрос не будет решен с жильем, режим ЧС будет продолжен", - заверил Путин.

Покидая Тулун, президент пообещал жителям Иркутской области держать на личном контроле все, что происходит в регионе. Кортеж главы государства остановился, всего несколько метров отъехав от здания городской администрации, где проходило совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области. Путин вышел из машины и подошел к ожидавшим его горожанам, которые вновь начали жаловаться президенту на то, что власти не объясняют им многие свои решения.

Попрощавшись с жителями города, Путин встал на подножку своего автомобиля, повернулся к ним и сказал: "Послушайте меня. Я буду внимательно следить за тем, что у вас происходит". "Мы добьемся того, что каждый, кто имеет права (на имущество, компенсации, соцобеспечение - прим ТАСС), эти права реализует", - пообещал он.