Жить по-новому после трагедии: первый звонок прозвучал в Керченском колледже

КЕРЧЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Студенты и преподаватели Керченского политехнического колледжа, где в октябре 2018 года в результате устроенной одним из учеников стрельбы и взрыва погибли 20 человек, в понедельник вновь услышали первый звонок. К новому учебному году здесь усилили меры безопасности, продолжается реконструкция здания, а вскоре здесь установят памятный знак жертвам трагедии, передает корреспондент ТАСС.

В Керченском политехе - более 1,2 тыс. студентов. В этом году набрали 350 первокурсников, рассказывает и.о. директора колледжа Денис Колесник. По его словам, конкурс был полтора человека на место, а по некоторым специальностям - и вовсе три. Вместе с программированием, которое появилось в новом учебном году, здесь обучают 22-м профессиям.

Будущие технологи, юристы, бухгалтеры и товароведы в белых рубашках, с цветами с раннего утра у главного входа, где после взрыва установили новую систему контроля управления доступом. Рядом на парковке - микроавтобус Росгвардии, из которого выходит сотрудник с миноискателем и направляется во внутренний двор. Учеников в колледж пока не пускают, а случайных прохожих полицейские просят предъявлять документы.

"Я очень сильно хотел в колледж. Потому что я чту память погибших, я хочу, чтобы они оставались в наших сердцах. Здесь очень хорошие друзья, здесь весело. Этот колледж - самый лучший для меня", - говорит студент третьего курса Владимир Палазник, который в день трагедии потерял лучшего друга Кирилла Флоренского.

"Мы сильные и будем еще сильнее"

Палазник находился на заднем дворе, когда услышал взрыв. Рассказывает, увидел бегущих людей и направился в первый корпус. По дороге вместе с преподавателями пытался оказать помощь женщине, лежавшей около будки. Потом увидел тело Флоренского на той самой площадке, где проходят линейки.

"Как вчера это было - взрывы, выстрелы, мы бежали. Это не забывается, - рассказывает Забава Калинина, председатель студенческого совета колледжа. - Страха не было, был сначала шок. Я понимала, что нужно что-то делать, нужно куда-то бежать, кому-то помогать".

По ее словам, не многие однокурсники после трагедии решили оставить учебу. А самым трогательным, отметила Калинина, был момент, когда начались восстановительные работы и студенты вызывались помогать. "Когда это происходит с тобой, а не где-то в интернете или по телевизору, очень меняется мировоззрение, и все мы изменились очень сильно", - отмечает председатель студсовета.

Большинство студентов Керчьполитеха теперь ждут установки памятного знака, который планируют открыть к первой годовщине трагедии в новом сквере около входа в корпус, добавляет Палазник. "То, что поставят мемориал, говорит о том, что мы сильные и будем еще сильнее", - говорит студент.

Новые камеры и охрана

Полицейский, который проверяет документы у корреспондента ТАСС около входа в колледж, поясняет, что меры безопасности - беспрецедентные. Двое в штатском в холле на первом этаже - сотрудники Росгвардии. Коменданты колледжа - у черного входа во дворе, как раз на той аллее, по которой 17 октября 2018 года обходил рамки металлодетекторов 18-летний студент, чтобы пронести оружие и взрывное устройство. "В тот момент, когда происходил взрыв, металлодетектор не работал. Сейчас это устранено", - рассказал специалист по безопасности учебного заведения Александр Гаврилов, назначенный на эту должность уже после трагедии.

В первом корпусе колледжа на тот момент было порядка 30 камер видеонаблюдения, теперь их более 50, рассказывает Гаврилов, уточняя, что в целом во всех трех корпусах учебного заведения действуют около 60 камер, и в 2020 году планируется в полтора раза увеличить их количество. "Доведем до 90. Выделяет нам Министерство образования [науки и молодежи Крыма] порядка 30 млн рублей на обеспечение безопасности и технические средства", - сообщает специалист по безопасности.

Около 10 месяцев после случившегося безопасность колледжа обеспечивали силы крымского народного ополчения, но с 1 сентября на охрану заступил ЧОП, добавляет Гаврилов. "Особый контроль за тем, чтобы все технические средства работали и охранные службы исполняли свои обязанности. Ну, это дети, к каждому приходится искать подход. Кого-то поругать, кого-то попросить спокойно. Сейчас справляемся полностью", - говорит Гаврилов.

Первая в этом учебном году тренировка по эвакуации студентов и преподавателей колледжа совместно с ФСБ и МЧС, отмечает он, пройдет уже в сентябре. Подобные учебные тревоги здесь теперь регулярно, а покидать здание, говорит Гаврилов, дети научились за две минуты.

Отремонтированы и аварийные выходы, рассказывает заместитель директора колледжа по административно-хозяйственной части Забияр Басыров, через которые теперь невозможно проникнуть внутрь здания - только покинуть его. А через внутренний двор, утверждает он, уже никто не пройдет незамеченным.

"Новый вид, новое дыхание"

Обновление фасада, ремонт системы отопления, актового и спортивного залов Керчьполитеха планируют начать по завершении первого этапа ремонта колледжа. На восстановление после взрыва и замену кровли было выделено 113 млн рублей, вторая смета - еще на 75 млн рублей - сейчас проходит экспертизу. "Новый вид, новое дыхание - колледж будет выглядеть достаточно современным", - говорит и. о. директора колледжа.

По данным пресс-службы республиканского министерства образования, науки и молодежи, реабилитацию до сих пор проходят двое из 50 пострадавших в результате трагедии в Керчи. В будущем им потребуются и новые операции. Воспитанники детдомов города, ученики школ рисуют для них открытки, рассказывает Калинина, а студенческий совет Керченского политеха доставляет их адресатам. "Они порой приходят сюда. Всегда это теплая, радушная встреча. Это очень радостно, все бегут обниматься", - говорит председатель студсовета.

После торжественной линейки - первый в новом учебном году звонок. Часы патриотического воспитания для студентов 2-го и 3-го курсов. А для первокурсников - экскурсия по корпусу. Преподаватели показывают, где находятся аудитории и как быстрее всего добраться из нее до ближайшего аварийного выхода.