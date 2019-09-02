РЕН ТВ просит СК привлечь сенатора Мархаева к уголовной ответственности

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Телеканал РЕН ТВ обратился к руководителям Следственного комитета РФ, МВД РФ и Генпрокуратуры с просьбой привлечь сенатора от Бурятии Вячеслава Мархаева к уголовной ответственности за нападение на съемочную группу 31 августа в Улан-Удэ. Журналисты также просят председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и главу комитета СФ по регламенту Вячеслава Тимченко оценить поведение Мархаева в связи с конфликтом, сообщается в понедельник на сайте РЕН ТВ.

"РЕН ТВ официально обратился к главам Министерства внутренних дел, Следственного комитета и Генеральной прокуратуры с просьбой привлечь к уголовной ответственности сенатора Вячеслава Мархаева, напавшего на журналистов телеканала", - говорится в заявлении.

Следственное управление СК по Бурятии в субботу начало проверку по факту препятствования законной деятельности журналистов. "Однако учитывая, что Вячеслав Мархаев имеет особый статус и иммунитет, решение о возбуждении уголовного дела в его отношении может быть принято только на уровне руководства Следственного комитета России", - поясняется в сообщении.

Телеканал также попросил спикера Совфеда Валентину Матвиенко и главу комитета по регламенту Вячеслава Тимченко дать оценку поведению Мархаева.

Суть конфликта

По утверждению телеканала, сенатор, который также является первым секретарем Бурятского регионального отделения КПРФ после заданного вопроса о причастности к подпольному игорному бизнесу стал выкручивать руку корреспонденту, а его помощники толкали оператора, мешая ему вести съемку. В результате корреспондент получила вывих руки, а оператор - ушиб, заявили на РЕН ТВ.

В свою очередь Мархаев сообщил, что он и его помощники "просто убирали" от лица аппаратуру съемочной группы телеканала, а не выхватывали ее. По его словам, инцидент произошел после встречи с избирателями, с которой журналистов РЕН ТВ выгнали. Сенатор заявил, что телеканал уже несколько месяцев "пишет гадости" о нем лично и членах его семьи. Произошедшее он назвал провокацией. В руководстве КПРФ ТАСС заявили, что считают происшедшее провокацией со стороны журналистов.

Мархаев возглавляет Бурятское региональное отделение КПРФ с 2008 года. С 2015 года является членом Совета Федерации от правительства Иркутской области. В конце июня 2019 года члены регионального отделения КПРФ выдвинули его на пост мэра Улан-Удэ.