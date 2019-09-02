В Москве в День солидарности в борьбе с терроризмом представят кантату Memoria

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российская премьера кантаты Memoria британского композитора Карла Дженкинса пройдет во вторник в Москве в Концертном зале им. Чайковского. Концерт будет приурочен ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, сообщила пресс-служба организатора вечера - Благотворительного фонда Елены Образцовой.

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Дженкинс посвятил это сочинение трагедии в Аберфане - обвалу в небольшой уэльской деревне, случившемуся в 1966 году и унесшему жизни полутора сотен человек, по большей части - детей. В описании кантаты маэстро также вспоминает трагедии в Данблейне (1996), в Беслане (2004), катастрофу южнокорейского парома "Севоль" (2014), теракт в Пешаваре (2014). "Все мы были детьми, многие из нас являются родителями, бабушками и дедушками, и мне хотелось бы верить, что кантата Memoria символична в отношении того, насколько бесценна жизнь ребенка", - процитировали в пресс-службе композитора.

Сочинение написано на английском, валлийском и латинском языках, для отдельных слов также используются и другие языки, например, "почему" и "свет" поются на шведском, испанском, немецком, французском, голландском и итальянском. "Множество языков символизирует то, насколько поминовение является одновременно глубоко индивидуальным и общечеловеческим", - отметили в пресс-службе фонда.

В Москве кантату исполнят солистка Метрополитен-оперы Любовь Петрова и солист Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Антон Зараев, Московский государственный академический симфонический оркестр, Академический большой хор "Мастера хорового пения", хор Детской музыкально-хоровой школы "Пионерия" им. Струве. За дирижерский пульт встанет Николай Степанов.

Часть собранных с концерта средств будет передана благотворительному фонду "Детский хоспис" на открытие первого детского хосписа в Московской области в Домодедове.

День солидарности в борьбе с терроризмом ежегодно отмечается в РФ 3 сентября с 2005 года. Учреждение памятной даты было связано с трагическими событиями в североосетинском городе Беслан 1-3 сентября 2004 года, когда в результате захвата школы террористами погибли 334 человека, в основном женщины и дети.