ЕГЭ в дополнительный период в сентябре будут сдавать почти 10 тыс. человек

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Почти 10 тыс. человек будут сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в дополнительный период в сентябре, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Дополнительный период проведения Единого государственного экзамена в 2019 году пройдет 3-20 сентября, экзамены в дополнительные сроки сдадут около 10 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Сдавать экзамены в сентябрьские сроки имеют право ученики, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам - русскому языку и математике. Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2019 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, к участию в экзамене в сентябре не допускаются.

"К проведению ЕГЭ в сентябре мы предъявляем такие же серьезные требования, как и к основному периоду: экзамены в дополнительные сроки должны быть проведены на высоком организационном уровне, прозрачно и объективно", - приводит пресс-служба слова главы Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Дополнительный период начнется 3 сентября с ЕГЭ по русскому языку, его планируют сдавать около 2,2 тыс. участников. 6 сентября пройдет экзамен по математике базового уровня, сдавать который намерены почти 9,3 тыс. человек. Период закончится 20 сентября резервным днем, когда можно будет сдать русский язык и базовую математику.

Экзамены в дополнительный период состоятся во всех регионах России, для этого организуют 153 пункта проведения экзаменов (ППЭ), задействуют около 3,6 тыс. организаторов, почти 400 технических специалистов. "Мониторинг хода экзаменов будут осуществлять более 300 общественных наблюдателей. Практически во всех ППЭ будет организовано онлайн-видеонаблюдение, печать и сканирование экзаменационных материалов в ППЭ", - добавили в ведомстве.

ЕГЭ-2019

Основной период сдачи ЕГЭ 2019 года проходил с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировались почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники 2019 года.