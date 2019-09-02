Азара, Ляскина и Соболь отпустили из отделов полиции

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Журналист "Новой газеты" Илья Азар, активист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин и бывший кандидат в депутаты Мосгордумы, не получивший регистрацию, Любовь Соболь отпущены из отделов полиции после составления протоколов об административном правонарушении.

Как отмечает "Новая газета", перед тем, как выпустить его из ОВД, на журналиста Илью Азара составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), по которой грозит штраф до 300 тыс. рублей или административный арест сроком до 30 суток. По информации издания, судебное заседание по административному правонарушению пройдет в Мещанском суде Москвы утром во вторник.

Протокол по аналогичному административному правонарушению составлен и на Любовь Соболь. "Только вышла из ОВД. <...> Суд по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ за акцию 31 августа против политических репрессий завтра в Троицком суде", - написала она на своей странице в Twitter, добавив, что собирается обжаловать свое задержание.

Активист Ляскин в свою очередь сообщил в Twitter, что на него составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения"), отпустили, выписав обязательство о явке в суд.

Азар, Ляскин и Соболь были задержаны в Москве сотрудниками полиции 2 сентября после участия в акции 31 августа и доставлены в разные ОВД.