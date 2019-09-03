Самолет из Хабаровска вынужденно сел в Нерюнгри из-за плохого самочувствия пассажира

ТАСС, 3 сентября. Самолет авиакомпании "Сибирь", выполнявший рейс из Хабаровска в Новосибирск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Нерюнгри из-за плохого самочувствия одного из пассажиров. Ему оказали медицинскую помощь, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе аэропорта.

"Рейс летел из Хабаровска в Новосибирск, Airbus A320 авиакомпании "Сибирь". Одному из пассажиров стало плохо - у него "упал" сахар [в крови], и экипаж решил сделать вынужденную посадку в аэропорту Нерюнгри, поселок Чульман", - сообщили в пресс-службе.

Медработники аэропорта Нерюнгри оказали пассажиру первую помощь, а также вызвали поселковую бригаду скорой помощи. Пассажир дал письменный отказ от госпитализации.

Во время оказания первой помощи самолет дозаправили. Он находился в Нерюнгри около часа, после этого отправился в Новосибирск.