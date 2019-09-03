Детский омбудсмен Москвы просит прокурора проверить действия полиции при задержании Азара

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович обратился к прокурору города с просьбой проверить правомерность действий полицейских при задержании журналиста "Новой газеты" Ильи Азара 2 сентября. Омбудсмен сообщил ТАСС, что, со слов Азара и его жены, после задержания их малолетний ребенок остался один в квартире с открытой дверью.

"То, что происходило по сведениям родителей - ребенок остался на полчаса один, да еще и дверь была открыта - это оставление ребенка в опасности. Поэтому я обратился к прокурору города с тем, что необходимо разобраться в действиях полиции и их правомерности", - сказал Бунимович.

По его словам, ситуация выглядит "чрезвычайно странно" с точки зрения действий полиции. "Если при задержании был дома ребенок, в данном случае девочка меньше двух лет, а мама приехала через полчаса, можно было дождаться мамы либо связаться с департаментом соцзащиты, чтобы приехали соответствующие службы и занимались ребенком", - добавил Бунимович.

Журналист "Новой газеты" Илья Азар, активист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин и экс-кандидат в депутаты Мосгордумы, не получившая регистрацию Любовь Соболь были задержаны в Москве сотрудниками полиции 2 сентября после участия в акции 31 августа и доставлены в разные ОВД. В ночь на 3 сентября они были отпущены из отделов полиции после составления протоколов об административном правонарушении.

Как отмечала "Новая газета", на Азара был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 Кодекса об административных правонарушениях ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"), по которой грозит штраф до 300 тыс. рублей или административный арест сроком до 30 суток. По информации издания, судебное заседание по административному правонарушению пройдет в Мещанском суде Москвы утром во вторник.